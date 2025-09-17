الخميس 18 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

مجمّع الصناعات الوطنية بدبي يستقطب مشاريع بمليار درهم منذ بداية 2025

مجمّع الصناعات الوطنية بدبي يستقطب مشاريع بمليار درهم منذ بداية 2025
17 سبتمبر 2025 19:59

 
دبي (الاتحاد)

استقطب مجمّع الصناعات الوطنية، المركز الصناعي التابع لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» في دبي، مشاريع جديدة تجاوزت قيمتها الإجمالية مليار درهم منذ بداية العام.
وقام المجمّع بين شهري يناير وسبتمبر 2025، بتأجير أكثر من 7 ملايين قدم مربعة من الأراضي، خُصصت غالبيتها لمشاريع صناعية جديدة من شأنها تعزيز قدرات التصنيع.
وبفضل هذا الطلب المتنامي، ارتفع عدد الشركات المستأجرة في المجمع إلى أكثر من 400 شركة، تسهم معاً في دعم أكثر من 24700 وظيفة.
وتوقع عبد الله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات، المجمعات والمناطق الحرة في «دي بي ورلد»، دول مجلس التعاون الخليجي، أن تبلغ القيمة المضافة لقطاع التصنيع في الإمارات نحو 160 مليار درهم في عام 2025، مع استمرار نمو الإنتاج بدعم من السياسات الصناعية الطموحة.
وقال إن نتائج مجمّع الصناعات الوطنية تبرز مكانة دبي الراسخة كمركز رائد للتصنيع المتقدم، ويؤكد التدفق القوي للمشاريع الجديدة، لا سيما مشاريع جرينفيلد، والثقة المتزايدة للمستثمرين قدرتنا على دعم توسع الشركات، وتوفير فرص العمل وتسريع النمو الصناعي.
ويُعزى هذا الطلب المتزايد إلى النموّ الملحوظ في قطاعات البناء، والسيارات، والإلكترونيات، وتصنيع الأغذية، نتيجة لتوسّع الشركات في تلبية احتياجات النمو السكاني المتسارع، ومواكبة مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق في إمارة دبي.

موانئ دبي العالمية
