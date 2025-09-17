الخميس 18 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«العربية للطيران» تسير 3 رحلات يومياً إلى بوكيت بتايلند

«العربية للطيران» تسير 3 رحلات يومياً إلى بوكيت بتايلند
17 سبتمبر 2025 20:00

 
الشارقة (الاتحاد)

أعلنت «العربية للطيران» زيادة عدد رحلاتها بين مدينتي الشارقة وبوكيت في تايلاند لتصبح 3 رحلات يومياً اعتباراً من 26 أكتوبر المقبل.
يعكس هذا التوسع الطلب المتزايد على السفر إلى بوكيت التي تعتبر واحدة من أبرز الوجهات السياحية في تايلاند، ويؤكد التزام «العربية للطيران» بتقديم المزيد من خيارات السفر المريحة والمتنوعة لعملائها، فضلاً عن تعزيز حضور الشركة في السوق التايلاندي.
وإضافة إلى بوكيت تشغل الناقلة رحلات مباشرة من الشارقة إلى بانكوك وكرابي، مما يعزز شبكة وجهاتها في تايلاند.
وقال عادل العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران، إن تايلاند تعد واحدة من أبرز الوجهات للمسافرين بغرض الترفيه أوالعمل على حد سواء، موضحا أن زيادة عدد رحلات بوكيت إلى 3 يومياً تأتي استجابةً للطلب المتنامي الذي تشهده الوجهة، وتعكس حرص الناقلة على تقديم خيارات أوسع ومرونة أكبر وقيمة مضافة للعملاء، ويعزز السفر الجوي المباشر بين الإمارات وتايلاند ويُسهم في دعم حركة السياحة والتجارة بين البلدين.

العربية للطيران
