اقتصاد

«بلووم القابضة» تطلق «ماربيلا» بمشروع بلووم ليفينج

«بلووم القابضة» تطلق «ماربيلا» بمشروع بلووم ليفينج
17 سبتمبر 2025 23:02


أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت بلووم القابضة، عن إطلاق «ماربيلا»، المرحلة العاشرة من مشروع بلووم ليفينج في أبوظبي.
وتُقدم «ماربيلا» مجموعة جديدة من الفلل، تتراوح ما بين ثلاث وست غرف نوم، وتنطلق المبيعات ابتداءً من 3.8 مليون درهم، مع خطط دفع ميسرة.
ومن المقرر انتهاء الأعمال في المرحلة العاشرة من مشروع بلووم ليفينج في الربع الرابع من عام 2028.
وقال كارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة: يمثل إطلاق ماربيلا محطة بارزة في مسيرة بلووم القابضة، ويجسّد التزامنا المتواصل بتطوير مشروعنا الرائد بلووم ليفينج، المجمع السكني المتكامل الذي يقدم مفهوماً جديداً للحياة العصرية في أبوظبي.
وأضاف: يُعد مشروع ماربيلا امتداداً لالتزامنا بتقديم مشاريع تلبي بشكل مباشر تطلعات المشترين والمستثمرين الباحثين عن مجتمعات تتميز بتصاميم مدروسة ومواقع استراتيجية تقدّم تجربة سكنية استثنائية.

بلووم القابضة
