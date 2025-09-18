الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار بعد خفض الفائدة الأميركية

واصلت أسعار الذهب خسائرها اليوم الخميس بسبب ارتفاع الدولار عقب خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بربع نقطة مئوية، كما كان متوقعا، والإشارة إلى المزيد من التيسير النقدي.



بحلول الساعة 0119 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3653.54 دولار للأوقية بعدما صعد لمستوى قياسي بلغ 3707.40 دولار أمس الأربعاء.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.8 بالمئة إلى 3688.10 دولار.

وصعد الدولار 0.2 بالمئة ليواصل مكاسبه مقابل العملات المنافسة مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وخفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس أمس الأربعاء وأشار إلى أنه سيخفض تكاليف الاقتراض بشكل مطرد لبقية العام.



بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 41.55 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1367.60 دولار وصعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1158.94 دولار.