الجمعة 19 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي يقتربان من اتفاق حول اليورو الرقمي

الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي يقتربان من اتفاق حول اليورو الرقمي
18 سبتمبر 2025 13:10

أعلنت دول الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي، الاقتراب من التوصل إلى اتفاق حاسم بشأن مشروع اليورو الرقمي، بعد أكثر من عام من الخلافات، حيث قدم البنك تنازلاً رئيسياً يمنح العواصم الأوروبية مزيداً من الصلاحيات في تصميم العملة الرقمية الجديدة، لا سيما فيما يتعلق بتحديد الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن للمستهلكين الاحتفاظ به في محافظهم الرقمية.

ويناقش وزراء المالية الأوروبيون هذا الأسبوع في كوبنهاغن المقترح الجديد الذي يُرجّح أن يحظى بموافقة غير رسمية.

وتسعى السلطات النقدية الأوروبية في مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت إلى تسريع اعتماد المشروع خشية تفوق أنظمة الدفع الخاصة التي تقودها شركات أميركية، وعلى رأسها العملات الرقمية المستقرة المقومة بالدولار.

أخبار ذات صلة
الاتحاد الأوروبي يحذر من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في غزة
43 مليار يورو خسائر الاتحاد الأوروبي جراء الطقس المتقلب خلال 2025

ويقترح الاتفاق الجديد أن يبدأ البنك المركزي مشاورات مع الحكومات قبل عامين من إطلاق العملة الرقمية، كما يقترح الحد الأقصى قبل عام من الإصدار، على أن يتم اعتماده بموافقة أغلبية مؤهلة معززة من حكومات منطقة اليورو، وهي أعلى درجات التصويت داخل الاتحاد الأوروبي، كما يشترط هذا النوع من الأغلبية لإجراء أي تعديلات لاحقة على هذا السقف بعد الإطلاق، ما يعزز من دور الحكومات في العملية.

المصدر: وام
الاتحاد الأوروبي
اليورو
آخر الأخبار
"البيت الإماراتي".. نافذة حضارية متكاملة ترسخ الحضور الثقافي للدولة بالصين
التعليم والمعرفة
"البيت الإماراتي".. نافذة حضارية متكاملة ترسخ الحضور الثقافي للدولة بالصين
اليوم 15:26
ملك تايلاند(أرشيفية)
الأخبار العالمية
ملك تايلاند يقر حكومة جديدة برئاسة أنوتين شارنفيراكول
اليوم 15:19
"الدرون" لتوصيل الطلبات في أبوظبي
علوم الدار
"الدرون" لتوصيل الطلبات في أبوظبي
اليوم 15:04
منتخبنا يواجه ماليزيا في افتتاح سباعيات آسيا للرجبي
الرياضة
منتخبنا يواجه ماليزيا في افتتاح سباعيات آسيا للرجبي
اليوم 15:00
"كوميرا باي" التابعة لمجموعة "رويال جروب" تحصل على عضوية "فيزا" الأساسية
"كوميرا باي" التابعة لمجموعة "رويال جروب" تحصل على عضوية "فيزا" الأساسية ما يتيح لها إطلاق محفظة رقمية متعددة العملات في الإمارات
اليوم 14:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©