اقتصاد

الاتحاد للطيران تُضيف دمشق إلى شبكتها

الاتحاد للطيران تُضيف دمشق إلى شبكتها
18 سبتمبر 2025 14:49

أعلنت الاتحاد للطيران عن وجهة رئيسية جديدة في الشرق الأوسط وهي العاصمة السورية، دمشق، وذلك اعتبارًا من يونيو 2026.وبحسب بيان صحفي صادر اليوم، يعكس هذا المسار الجديد الطلب المتزايد من المسافرين في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي على رحلات الربط المباشر إلى دمشق.
وتوفر هذه الخدمات الجديدة للمسافرين من سوريا وصولاً مباشراً إلى إمارة أبوظبي ومنها إلى شبكة الاتحاد العالمية الواسعة، مع رحلات ربط سلسة عبر مطار زايد الدولي.وستنطلق الرحلات إلى دمشق في يونيو 2026 مع أربع رحلات أسبوعية على متن طائرات الاتحاد للطيران من طراز إيرباص A320، وتضم ثمانية مقاعد في درجة الأعمال و150 مقعدًا في الدرجة السياحية.
وأصبحت دمشق الوجهة الـ28 التي تعلن الشركة عن التشغيل إليها خلال العام.
وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، إن هذا المسار الجديد يعكس التزامنا بربط الناس بالأماكن التي تهمهم، ونفخر بتوسيع شبكتنا إلى دمشق، إحدى أهم مدن العالم تاريخاً وثقافة، ودعم الشعب السوري من خلال توفير رحلات مباشرة من وإلى أبوظبي، بالإضافة إلى رحلات ربط مريحة عبر شبكتنا العالمية.

المصدر: وام
دمشق
الاتحاد للطيران
سوريا
