الجمعة 19 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الإمارات تترأس جلسة "التجارة الرقمية" في المؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية بجنيف

الإمارات تترأس جلسة "التجارة الرقمية" في المؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية بجنيف
18 سبتمبر 2025 15:34

ترأست الإمارات جلسة برلمانية بعنوان "البرلمانيون وتعزيز التعددية من خلال التجارة الرقمية"، عقدت اليوم في جنيف، ضمن أعمال المؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية الذي ينظمه البرلمان الأوروبي والاتحاد البرلماني الدولي، بمشاركة عدد من البرلمانيين وصناع القرار والخبراء الدوليين.
وأكد الدكتور مروان عبيد المهيري، عضو الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، ممثل الاتحاد، وعضو اللجنة التوجيهية للمؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية، خلال ترؤسه الجلسة أهمية الدور البرلماني في دعم الجهود الدولية الرامية إلى صياغة قواعد ملزمة وفاعلة للتجارة الرقمية، مشدداً على ضرورة مواصلة إصلاح منظمة التجارة العالمية بما يتماشى مع متطلبات الدول الأعضاء، وبما يضمن استمرارية التعددية التجارية كركيزة أساسية للاستقرار والنمو الاقتصادي العالمي.
وأشار إلى أن البرلمانات يقع على عاتقها مسؤولية متابعة المبادرات التشريعية التي تسهم في إزالة العقبات أمام التجارة الرقمية عبر الحدود، وتعزيز الثقة الرقمية، بما ينعكس إيجاباً على تمكين رواد الأعمال والمستهلكين ويدعم ازدهار الاقتصاد الرقمي، والجهود العالمية الهادفة إلى تطوير منظومة التجارة الرقمية وتكريس مبدأ التعددية كخيار استراتيجي يضمن الاستقرار والتوازن في النظام التجاري الدولي.

 

 

المصدر: وام
منظمة التجارة العالمية
الإمارات
جنيف
التجارة الرقمية
