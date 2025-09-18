«إنفستوبيا العالمية» تُطلق أول حواراتها في هونغ كونغ

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت أول نسخة من حوارات «إنفستوبيا العالمية» في هونغ كونغ، لتسليط الضوء على الاتجاهات العالمية الحديثة للاستثمار والتمويل ودورها في تعزيز نمو واستدامة الاقتصادات، ومناقشة تعزيز حضور الشركات الإماراتية في الأسواق الآسيوية، وكذلك القوى المحركة لإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي، والأسواق الأسرع نمواً في منطقة آسيا والشرق الأوسط، وتأثير التحديات الاقتصادية والجيوسياسية على النمو الاقتصادي إقليمياً ودولياً.

وبحثت الفعالية التي نظمتها «إنفستوبيا» برئاسة محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، ومعالي بول تشان مو-بو، وزير المالية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وبالشراكة مع بنك HSBC وبالتعاون مع منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين الإمارات وهونغ كونغ في قطاعات الاقتصاد الجديد والسياحة والسفر وريادة الأعمال والنقل والتكنولوجيا والابتكار والخدمات اللوجستية والمالية، وخلق فرص جديدة أمام الشركات في الجانبين ودعمها للتوسع في الأسواق الخارجية.

وقال معالي عبدالله بن طوق: يشهد التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الإمارات وهونغ كونغ نمواً متواصلاً، وذلك في إطار الشراكة الاقتصادية الإماراتية الصينية المتميزة، لاسيما أن الإمارات تُعد بوابة استراتيجية مهمة لتوسع الشركات الصينية والآسيوية نحو الشرق الأوسط وأفريقيا، بفضل موقعها الجغرافي المتميز الذي يربط شرق العالم بغربه، وما تتمتع به من بنية تحتية متطورة ومكانتها الاقتصادية باعتبارها مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار، وكذلك امتلاكها شبكة واسعة من الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية مع الأسواق البارزة إقليمياً وعالمياً، ما أسهم في ارتفاع عدد الشركات العاملة في دولة الإمارات إلى أكثر من 1.355 مليون شركة بنهاية النصف الأول من عام 2025.

وأضاف معاليه: يشكّل هذا الحدث فرصة مهمة لاكتشاف مسارات استثمارية جديدة مع شركائنا في هونغ كونغ والصين على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، وتطوير شراكات اقتصادية متنوعة في المجالات ذات الاهتمام المتبادل، وفي مقدمتها الاقتصاد الجديد، إلى جانب تمكين المستثمرين ورجال الأعمال في دولة الإمارات من اغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة بالأسواق الآسيوية، ما يعزّز من مستويات الشراكة الاقتصادية بين الجانبين ودفعها إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً.

وأشار معاليه إلى أن عدد الشركات من هونغ كونغ التي تعمل في الأسواق الإماراتية بلغ 607 شركات بنهاية يوليو 2025 وبنسبة نمو بلغت أكثر من 20% مقارنةً بنهاية يوليو من العام الماضي.

من جانبه أكد معالي بول تشان مو-بو، وزير المالية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية بين هونغ كونغ والإمارات وتوسيع مجالات الاستثمار المشترك خلال الفترة المقبلة، بما يعزز فرص التعاون بين مجتمعي الأعمال في الجانبين وترسيخ مكانتهما كمحاور رئيسية للنمو الاقتصادي العالمي.

من جهته، قال محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار: تُعد «إنفستوبيا العالمية - هونغ كونغ» منصة مهمة لاستكشاف آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين دولة الإمارات وهونغ كونغ، لاسيما في القطاعات المستقبلية الواعدة، وتواصل دولة الإمارات التزامها ببناء شراكات استراتيجية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، وتوسيع مجالات تبادل المعرفة وأفضل الممارسات، بما يعزز الابتكار ويدعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام.

من جانبه، استعرض الدكتور جان فارس، الرئيس التنفيذي لـ«إنفستوبيا» خلال كلمته الافتتاحية المحاور الرئيسية لهذه النسخة، وهي تعزيز مستويات الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والصين بشكل عام ومع هونغ كونغ بشكل خاص، بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون والتكامل الاقتصادي، وتناول المحور الثاني التحولات الاقتصادية المتسارعة إقليمياً ودولياً وما تفرضه من فرص وتحديات أمام الدول، وفي المحور الثالث جرى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية والتجارية في القطاعات الاقتصادية الواعدة وفي مقدمتها الاقتصاد الجديد، بينما ارتكز المحور الرابع على تعزيز حضور الشركات الإماراتية في الأسواق الآسيوية، ودعم استفادتها من الممكنات المتاحة لدعم تنافسيتها العالمية، وأخيراً تطرق المحور الخامس إلى الفرص الاستثمارية والتجارية في القطاعات الاقتصادية الواعدة وفي مقدمتها الاقتصاد الجديد، باعتبارها ركيزة أساسية للنمو المستدام والابتكار.

وتفصيلاً، شهدت فعالية «إنفستوبيا – هونغ كونغ» انعقاد مجموعة من الجلسات الحوارية التي ناقشت تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على النمو الاقتصادي في منطقتي آسيا والشرق الأوسط، وتحفيز مجتمعي الأعمال الإماراتي والصيني على تطوير شراكات جديدة عابرة للحدود.

وتناولت الجلسات أبرز التحولات العميقة التي يشهدها قطاع السياحة العالمي، بدءاً من التجارة السياحية الغامرة وصولاً إلى التقنيات الحديثة المبتكرة في مجال السفر، مع تسليط الضوء على الفرص الكبيرة التي تتيحها هذه التحولات للوجهات المتميزة مثل الإمارات وهونغ كونغ.

وشهدت الفعالية توقيع 7 مذكرات تفاهم بين ممثلين لعدد من الجهات الحكومية والشركات الخاصة لدى الجانبين خلال الفعالية، شملت مذكرة تفاهم بين «إنفستوبيا» وشركة «Klickl»، ومذكرتي تفاهم بين هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية ونظيرتها هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ، و3 مذكرات تفاهم لمنظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي Hub71 مع 3 جهات من مؤسسات ريادة الأعمال التكنولوجيا والابتكار في هونغ كونغ، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين شركة «P4ML» وحديقة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا، حيث تهدف هذه المذكرات إلى تعزيز التعاون في مجالات الأسواق المالية والاستثمار وريادة الأعمال والأصول الرقمية والبحث العلمي والابتكار والشركات الناشئة.

وشارك في إنفستوبيا – هونغ كونغ«النسخة ال 18 من حوارات إنفستوبيا العالمية، وفد موسّع من دولة الإمارات ضم مجموعة من كبار المسؤولين الحكوميين على المستويين الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص، حيث حضر هذه النسخة أكثر من 300 شخص من قادة الأعمال والمستثمرين والمبتكرين والمسؤولين وصناع القرار في الجانبين.