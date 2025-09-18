اتفاقية بين هيئتي «الأوراق المالية» في الإمارات وهونغ كونغ



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع «SCA» وهيئة الأوراق المالية والعقود المستقبلية في هونغ كونغ «SFC»، عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية، هي الأولى من نوعها، للاعتراف المتبادل بصناديق الاستثمار وشركات إدارة الاستثمار بين الجانبين.

وتمثّل المذكرة علامة فارقة في تاريخ التعاون المالي بين الشرق الأوسط وآسيا، وتهيئ الطريق لآفاق جديدة من النمو والابتكار. وتعزز هذه المذكرة أواصر التعاون التنظيمي بين المركزين الماليين، وتقلّل من ازدواجية المتطلبات، مما يسرع الوصول إلى الأسواق عبر الحدود ويوسع فرص الاستثمار. وتشمل المذكرة، إلى جانب الاعتراف المتبادل وتعزيز التعاون المستدام في الأسواق المالية الدولية، جوانب متعددة للتعاون بين الهيئتين، بما في ذلك تبادل المعلومات، والزيارات الميدانية عبر الحدود، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التنظيمية.

وقال وليد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع: تمثل هذه الشراكة مع هونغ كونغ نقطة تحول تعيد تعريف مشهد الاستثمار العالمي، وتفتح فرصاً غير مسبوقة أمام المستثمرين للانخراط مع أحد أكثر المراكز المالية تقدماً في العالم، مؤكداً الالتزام بتمكين المستثمرين من خلال نظام استثماري متطور، يعزّز الابتكار، لوضع معايير جديدة لأفضل الممارسات الدولية، ويرسّخ من مكانة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً.

من جانبها، قالت جوليا ليونغ، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والعقود المستقبلية في هونغ كونغ إن هذه التفاهم فتح فصلاً جديداً في التعاون التنظيمي بين هونغ كونغ والإمارات، فهو لا يؤكد فقط مكانة المدينة كوجهة مفضلة لصناديق الاستثمار، بل يبرز أيضاً دورها كبوابة رئيسية بين الصين والشرق الأوسط، ولاسيما في ظل مشهد عالمي سريع التطور.