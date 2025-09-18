الإمارات والصين تبحثان سُبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية

أبوظبي (الاتحاد)

عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس إنفستوبيا، ثلاثة لقاءات ثنائية مع كل من معالي سون يالي، وزير الثقافة والسياحة الصيني، ورين هونغبين، رئيس مجلس الصين لترويج التجارة الدولية (CCPIT)، وشين تشانغيو، مفوض الإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية (CNIPA)، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية خلال المرحلة المقبلة، في المجالات ذات الأولوية لاسيما الاقتصاد الجديد والسياحة والسفر والضيافة والطيران والنقل الجوي والصناعات الإبداعية والملكية الفكرية.

وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن الإمارات والصين ترتبطان بعلاقات تاريخية ومتميزة تقوم على الشراكة الاستراتيجية والتعاون البنّاء، وقد شهدت العلاقات الاقتصادية والاستثمارية نمواً ملحوظاً خلال العقود الأربعة الماضية، في مختلف القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الاقتصاد الجديد والبنية التحتية والطاقة النظيفة والتصنيع المتقدم والتكنولوجيا والزراعة.

وقال معالي عبدالله بن طوق: «يشكّل القطاع السياحي أحد القطاعات الرئيسية في تعزيز مسارات التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث تحتضن دولة الإمارات أكثر من 350 ألف مواطن صيني، وقد استقبلت في عام 2024 أكثر من مليون سائح صيني، مما يعكس مكانتها كوجهة مفضلة للصينيين، كما تربط مدن البلدين أكثر من 147 رحلة طيران أسبوعياً، منقسمة إلى 117 رحلة مخصّصة لنقل الركاب عبر خطوط الطيران في البلدين، و30 رحلة مخصّصة لنقل البضائع والشحنات عبر خطوط الطيران الإماراتية، ما يعكس حيوية التواصل بين شعبينا الصديقين، ويدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة بأن تكون الإمارات أفضل هوية سياحية على مستوى العالم بحلول العقد المقبل».

وتفصيلاً، بحث معالي عبدالله بن طوق مع وزير الثقافة والسياحة الصيني، تعزيز فرص التعاون في المجالات السياحية المتنوعة بين البلدين خلال الفترة القادمة، ودعم العمل المشترك من أجل الترويج للمعالم والوجهات السياحية في البلدين، بما يعزّز نمو التبادل السياحي بين الجانبين.

وعلى هامش الفعالية، التقى معالي عبدالله بن طوق المري، مع مفوض الإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية (CNIPA)، بهدف تبادل الخبرات والمعرفة في مجالات حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع والملكية الصناعية، وتوسيع نطاق التعاون بين البلدين في الصناعات الإبداعية والثقافية.

إضافة إلى ذلك عقد معالي عبدالله بن طوق المري، اجتماعاً ثنائياً مع رئيس مجلس الصين لترويج التجارة الدولية (CCPIT)، لمناقشة آليات جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك ودعم قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والصيني، وتحفيزهم على التوسع بالاستثمارات في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستدامة، لاسيما أن عدد الرخص التجارية الصينية العاملة في الأسواق الإماراتية وصل إلى قرابة 16500 رخصة بنهاية يوليو 2025 وبنسبة زيادة بلغت أكثر من 18% مقارنة بنهاية يوليو 2024.