الجمعة 19 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

10% نمو الشركات الإيطالية المسجلة بـ «دبي للسلع» خلال 12 شهراً

10% نمو الشركات الإيطالية المسجلة بـ «دبي للسلع» خلال 12 شهراً
18 سبتمبر 2025 19:06


دبي (الاتحاد)
أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، عن تسجيله نمواً بنسبة تقارب 10% في عدد الشركات القادمة من إيطاليا خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، ليصل بذلك إجمالي عددها إلى ما يزيد على 530 شركة إيطالية.
جاء هذا الإعلان بالتزامن مع اختتام المركز أحدث جولاته الترويجية ضمن سلسلته الرائدة «وجد من أجل التجارة» في مدينتي نابولي وباليرمو، والتي خُصِّصت لتعزيز الروابط التجارية الإقليمية بين دبي وجنوب إيطاليا بهدف استكشاف آفاق جديدة للتعاون المثمر.
وجرى خلال الجولة تعريف أكثر من 260 من قادة الأعمال الإيطاليين بالمكانة المرموقة التي تحتلها دبي كمركز عالمي للتجارة والابتكار، فضلاً عن الدور المحوري الذي يضطلع به مركز دبي للسلع المتعددة في دعم الشركات من جميع أنحاء العالم لتأسيس أعمالها وربطها بسلاسة ضمن سلاسل القيمة العالمية، بما يدعم توسعها وازدهارها في الأسواق الدولية.
وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: في ظل العلاقات الثنائية الراسخة التي تجمع بين البلدين، ومع وصول حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وإيطاليا إلى 14 مليار دولار في عام 2024، شهد مركز دبي للسلع المتعددة نمواً بنسبة تقارب 10% في عدد الشركات الإيطالية خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، وتؤكد جولاتنا الترويجية الأخيرة ضمن سلسة «وجد من أجل التجارة» في نابولي وباليرمو على هذا الزخم القوي، وتُبرز الإمكانات الكبيرة المتاحة لتعزيز التجارة والاستثمار على المستوى الإقليمي بين دبي وجنوب إيطاليا.

مركز دبي للسلع المتعددة
