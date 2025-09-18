«جمارك أبوظبي»: 10.08% زيادة في المعاملات الجمركية الرقمية



أبوظبي (الاتحاد)

سجَّلت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي نمواً بنسبة 10.08% في إجمالي المعاملات الجمركية الرقمية عبر المنصات الرقمية منذ بداية العام حتى نهاية أغسطس 2025، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وحقَّقت المعاملات الاستباقية نمواً بنسبة 28.93% من إجمالي حجم المعاملات الجمركية، وشهدت البيانات الجمركية نمواً بنسبة 18% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025. وشكَّلت معاملات التخليص قبل الوصول 82% من إجمالي معاملات إجراءات التخليص الجمركي في المنافذ الجمركية على مستوى الإمارة.

وحصلت جمارك أبوظبي على 95.94% في مؤشر رضا المتعاملين على خدمات جمارك أبوظبي عبر منصة خدمات حكومة أبوظبي الرقمية «تم» مقارنةً بقيمته البالغة 94.17% للفترة نفسها من عام 2024.

وقال راشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي: «تعكس مؤشرات النمو الإيجابية التي سجَّلتها جمارك أبوظبي بين شهرَي يناير وأغسطس 2025 التزامنا الراسخ بتطوير منظومة العمل الجمركي، وتحقيق التحوُّل الرقمي الشامل في تقديم خدماتنا، بما ينسجم مع توجُّهات حكومة أبوظبي نحو بناء اقتصاد مستدام ومرن قائم على المعرفة والتكنولوجيا يواكب متطلبات اقتصاد المستقبل، ويعزِّز جاذبية أبوظبي كوجهة مفضَّلة للأعمال والتجارة، ويُسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية الشاملة للإمارة».

وأشار إلى أنَّ جمارك أبوظبي نجحت خلال الفترة الماضية في تطوير حزمة من الخدمات الرقمية، تشمل خدمة تخليص البضائع، وشهادات خروج/دخول الجمارك، وخدمات تعديل وإلغاء البيان الجمركي، إضافةً إلى توفير طرق دفع إضافية أسهمت أيضاً في تحسين الأداء عبر المنصات الرقمية، وأدَّت إلى ارتفاع معدل نمو المعاملات المنجَزة عبر الربط المباشر مع أنظمة شركات الشحن السريع بنسبة %19.72 منذ شهر يناير حتى أغسطس من عام 2025، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، مع انخفاض معدل الجهد الذي يبذله المتعامل بنسبة 10.98%.