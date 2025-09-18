الجمعة 19 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

الذهب يصعد مع تراجع الدولار بعد خفض الفائدة الأميركية

الذهب يصعد مع تراجع الدولار بعد خفض الفائدة الأميركية
19 سبتمبر 2025 01:37

لندن (رويترز) 

ارتفعت أسعار الذهب أمس بدعم من انخفاض الدولار بعد أن تبنى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) نبرة حذرة بشأن التيسير النقدي في المستقبل، عقب خفض كان متوقعاً على نطاق واسع لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مما زاد من جاذبية الذهب.
وبحلول الساعة 1011 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 3668.34 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما صعد لمستوى قياسي بلغ 3707.40 دولار الأربعاء قبل أن يغلق منخفضاً بنسبة 0.8%.
وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.4% إلى 3703 دولارات.
وبدد الدولار مكاسب حققها في الآونة الأخيرة وحام بالقرب من أدنى مستوى في شهرين، مما جعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وانخفضت أيضاً عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات.

مجلس الاحتياطي الاتحادي
الذهب
الدولار
البنك المركزي الأميركي
الدولار الأميركي
