الذهب يصعد مع تراجع الدولار بعد خفض الفائدة الأميركية

لندن (رويترز)



ارتفعت أسعار الذهب أمس بدعم من انخفاض الدولار بعد أن تبنى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) نبرة حذرة بشأن التيسير النقدي في المستقبل، عقب خفض كان متوقعاً على نطاق واسع لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مما زاد من جاذبية الذهب.

وبحلول الساعة 1011 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 3668.34 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما صعد لمستوى قياسي بلغ 3707.40 دولار الأربعاء قبل أن يغلق منخفضاً بنسبة 0.8%.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.4% إلى 3703 دولارات.

وبدد الدولار مكاسب حققها في الآونة الأخيرة وحام بالقرب من أدنى مستوى في شهرين، مما جعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وانخفضت أيضاً عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات.