16.6 مليار درهم مكاسب سوقية للأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)



انتعشت تعاملات سوق أبوظبي للأوراق المالية، تفاعلاً مع قرار خفض الفائدة البنكية لتبلغ مكاسب القيمة السوقية 16.54 مليار درهم مع ارتفاع مؤشر السوق ليتجاوز مستوى 10100 نقطة خلال التداولات بدعم من أداء إيجابي لأسهم شركات «أدنوك» المدرجة التي قادت النشاط والارتفاعات لليوم الثاني على التوالي. كما عززت تعاملات شراء الأجانب والمؤسسات المالية من أداء سوق العاصمة حيث بلغ صافي تعاملاتهم شراء بواقع 437 مليون درهم و67.47 مليون درهم على التوالي.

وفي المقابل، مال أداء سوق دبي المالي للانخفاض حيث تراجع المؤشر بشكل طفيف في نهاية التداولات، رغم تحقيقه ارتفاعاً في البداية ليتجاوز مستوى 6 آلاف نقطة، وليختتم التعاملات محققاً ارتفاع في القيمة السوقية بنحو 46 مليون درهم، لتقترب بذلك مكاسب القيمة السوقية للأسهم المحلية من 16.6 مليار درهم. وأدت الصفقات المباشرة الكبيرة المنفذة أمس، والبالغ عددها 23 صفقة، في زيادة قيمة التداولات المالية إلى 2.27 مليار درهم، بعد تداول 493 مليون سهم خلال 32 ألفاً و168 صفقة.



سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفع المؤشر العام للسوق خلال جلسة تداول أمس ليتجاوز مستوى 10100 نقطة، قبل أن يغلق مرتفعاً بمقدار 60.77 نقطة وبنسبة 0.6% عند مستوى 10099 نقطة. وبلغت قيمة التداولات 1.496 مليار درهم، شملت ما يزيد على 294.77 مليون سهم عبر 19859 صفقات. وجاء ارتفاع المؤشر محصلة لارتفاع أسهم 50 شركة، مقابل انخفاض أسهم 27 شركة، وثبات أسهم 46 شركة.

وتصدر سهم «أدنوك للحفر» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 223.56 مليون درهم، وتلاه سهم «أدنوك للغاز» بقيمة 161.33 مليون درهم، ثم «أدنوك للإمداد» بقيمة 133.14 مليون درهم. وجاء سهم «أدنوك للغاز» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 46.79 مليون سهم، وتلاه سهم «أدنوك للحفر» بتداول 38.41 مليون سهم، ثم «أدنوك للإمداد» بنحو 23.3 مليون سهم.

وقادت أسهم شركات «أدنوك» مؤشر السوق للارتفاعات بعد تسجيلها ارتفاعات ملحوظة ومنها «أدنوك للحفر» بنسبة 4.44% إلى 5.88 درهم، «أدنوك للإمداد» بنسبة 2.49% ليغلق عند 5.76 درهم، و «أدنوك للتوزيع» بنسبة 1.32% ليسجل 3.82 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم نحو 805.1 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 368.1 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار نحو 437 مليون درهم كمحصلة «شراء».

وزادت تعاملات شراء المؤسسات المالية عن تعاملات البيع، حيث بلغت 1.192 مليار درهم، مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 1.125 مليار درهم لتكون المحصلة صافي «شراء» بنحو 67.47 مليون درهم.



23 صفقة كبيرة

شهدت أسواق الأسهم المحلية تنفيذ 23 صفقة كبيرة، على أسهم 4 شركات شملت 55.5 مليون سهم. بقيمة إجمالية 330.1 مليون درهم، توزعت الصفقات بواقع 22 صفقة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وصفقة واحدة في دبي.

وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية تنفيذ 19 صفقة كبيرة على أسهم شركة «الدار العقارية» بقيمة 281.6 مليون درهم، شملت 29.33 مليون سهم، بسعر 9.6 درهم للسهم الواحد، بالإضافة إلى صفقة على سهم «عنان للاستثمار القابضة» بقيمة 4.36 مليون درهم على 1.1 مليون سهم بسعر 3.97 درهم للسهم، فضلاً عن صفقة أخرى على نفس السهم بقيمة 15.52 مليون درهم توزعت على 3.9 مليون سهم بسعر 3.98 درهم للسهم، وأيضاً صفقة كبيرة لتداول 6.2 مليون سهم من اسهم «أجيليتي للمخازن» بسعر 1.13 درهم للسهم وبقيمة إجمالية تجاوزت 7 ملايين درهم.

وشهد سوق دبي المالي، تنفيذ صفقة كبيرة على سهم «مصرف عجمان» تم خلالها تداول 15 مليون سهم بقيمة إجمالية 21.6 مليون درهم وبسعر 1.44 درهم للسهم الواحد.



سوق دبي

أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على انخفاض رغم ارتفاعه في بداية التداولات فوق مستوى 6 آلاف نقطة، ولينخفض المؤشر عند الإغلاق أمس بمقدار 12.42 نقطة وبنسبة 0.2 %، ليغلق عند مستوى 5978.69 نقطة بعد ارتفاع أسهم 21 شركة، مقابل انخفاض أسهم 15 شركة، وثبات أسهم 14 شركة. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في ختام التعاملات 773.75 مليون درهم، بعد التعامل على 199.67 مليون سهم، من خلال تنفيذ 12309 صفقة. وتضمنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة كل من: «إعمار العقارية» بنسبة 1 % إلى 13.9 درهم، و «إعمار للتطوير» بنسبة 0.69 % ليغلق السهم عند 14.4 درهم، وكذا «اكتتاب القابضة» بنسبة 3.12 % ليغلق عند 0.297 درهم. وبلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم نحو 400.325 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 443.1 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي استثمار الأجانب 42.77 مليون درهم كمحصلة «بيع». وفي المقابل بلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «بيعاً» بمقدار 13.58 مليون درهم بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 611.72 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 625.3 مليون درهم. وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المتداولة في سوق دبي ارتفاع هامشي بنحو 46 مليون درهم فقط لتستقر عند 1.025 تريليون درهم.