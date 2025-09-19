الذهب يستقر مع ترقب مؤشرات حول مسار الفائدة الأميركية

لم تشهد أسعار الذهب تغيرا يذكر اليوم الجمعة إذ يترقب المتعاملون المزيد من الإشارات حول مسار أسعار الفائدة الأميركية بعدما لم يلب خفض الفائدة 25 نقطة أساس والتلميح بمزيد من التيسير النقدي في الأشهر المقبلة توقعات المستثمرين العالية.

بحلول الساعة 0311 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3646.23 دولار للأوقية (الأونصة). وصعد المعدن النفيس إلى مستوى قياسي أمس الأربعاء عند 3707.40 دولار.

واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 3678.90 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 42.11 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1386.10 دولار.

وتقدم البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1157.49 دولار ويتجه نحو خسائر أسبوعية بنزوله 3.3 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع.



