النفط يهبط وسط مخاوف بشأن الطلب

انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة، إذ طغى تأثير المخاوف بشأن الطلب على الوقود في الولايات المتحدة على أثر التوقعات بأن أول خفض لأسعار الفائدة الأميركية هذا العام سيحفز زيادة الاستهلاك.

ولم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط اليوم الجمعة بعد انخفاضها عند التسوية في الجلسة الماضية.وبحلول الساعة 0432 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 67.29 دولار للبرميل. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 63.34 دولار.

ويتجه الخامان القياسيان لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بربع نقطة مئوية يوم الأربعاء وأشار إلى احتمال تطبيق المزيد من التيسير النقدي في إطار استجابته لمؤشرات الضعف في سوق العمل.



