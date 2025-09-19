«راكز» تتعاون مع «توكيل» لتوفير خدمات كاتب العدل الرقمية للشركات



رأس الخيمة (الاتحاد)

أعلنت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» عن شراكة استراتيجية مع «توكيل» لخدمات الكاتب العدل الخاص تهدف إلى تزويد مجتمع أعمالها بخدمة الكاتب العدل الرقمية الكاملة، بما يعزز من كفاءة بيئة الأعمال ويوفر تجربة قانونية سلسة وآمنة دون الحاجة إلى الحضور الشخصي.

وجرى توقيع الاتفاقية خلال مراسم رسمية جمعت بين نواف شاهين، مدير إدارة «توكيل»، ومحمد قتيبة العيسى، مدير إدارة خدمات القيمة المضافة براكز، في خطوة تعكس التزام الطرفين بتطوير حلول مبتكرة تسهّل الإجراءات القانونية على المستثمرين والشركات.

ومن خلال هذه الشراكة، سيتمكن عملاء راكز من توثيق مجموعة واسعة من المستندات القانونية عن بُعد، بما في ذلك التوكيلات وقرارات مجالس الإدارة والإشعارات القانونية، والبيانات والوصايا، وذلك عبر منصة «توكيل» الإلكترونية، دون الحاجة إلى زيارة أي جهة حكومية أو حجز مواعيد مسبقة.

وتستغرق عملية التوثيق عادةً نحو 10 دقائق فقط، مع توفير استشارات قانونية أولية مجانية عبر الهاتف أو «واتساب»، بالإضافة إلى خدمات دعم متخصصة في صياغة الوثائق القانونية.

وتُعد هذه الخدمة نقلة نوعية في تسريع وتيرة الإجراءات وتجاوز التحديات التقليدية المتعلقة بالتوثيق، لاسيما للشركات العاملة عن بُعد أو من خارج الدولة، حيث تُنجز العملية بالكامل إلكترونياً بإشراف كتّاب عدل مرخصين ومعتمدين.

وقال نواف شاهين: يسرنا التعاون مع راكز لتقديم خدمات الكاتب العدل الرقمية للمجتمع الاستثماري، ونؤمن في «توكيل» بأن الإجراءات القانونية يجب أن تكون سهلة وسريعة وموثوقة، وهذه الشراكة تمكّن الشركات من التركيز على توسعة أعمالها بينما نتولى تيسير متطلباتهم القانونية.

ومن جانبه، قال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: نضع تجربة العميل في صميم استراتيجيتنا، ونعمل باستمرار على تعزيزها من خلال تبني حلول رقمية مبتكرة تواكب تطلعات مجتمع الأعمال، وشراكتنا مع «توكيل» تمثل خطوة نوعية نحو توفير خدمات قانونية متكاملة وسريعة وموثوقة عبر منصة رقمية موحدة، ما يتيح لشركاتنا إتمام إجراءاتها بكفاءة أعلى، ويمنحها مرونة أكبر للتركيز على تنمية أعمالها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.