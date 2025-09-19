5 فعاليات جديدة على أجندة «إكسباند نورث ستار» بدبي أكتوبر المقبل



دبي (الاتحاد)

كشفت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن 5 فعاليات جديدة ستثري أجندة الدورة العاشرة من معرض «إكسباند نورث ستار» أكبر فعالية للشركات الناشئة والمستثمرين حول العالم، والذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي وتستضيفه الغرفة في دبي هاربر خلال الفترة من 12 إلى 15 أكتوبر 2025.

وتضم قائمة الفعاليات الجديدة ضمن أجندة المعرض، «منصة سكيل إكس ScaleX» لانطلاقة الشركات الناشئة، و«منطقة تكنولوجيا المستهلك»، و«التأثير الأخضر لنورث ستار»، و«قمة التكنولوجيا العميقة في الشرق الأوسط أفريقيا»، و«منتدى الأصول الرقمية».

وتهدف الفعاليات الجديدة إلى دعم نمو الشركات الناشئة، وتعزيز فرص التمويل، وفتح آفاق جديدة للتعاون ضمن مجتمع التكنولوجيا العالمي.

وتشكل منصة «سكيل إكس» البرنامج الرسمي لدعم نمو الشركات ضمن فعاليات معرض «إكسباند نورث ستار» دبي 2025، حيث يهدف البرنامج إلى تسليط الضوء على 100 من أسرع شركات التكنولوجيا نمواً على مستوى العالم، وتوفير فرص حقيقية لتوسّعها داخل وخارج منطقة الشرق الأوسط.

وتأتي «منطقة تكنولوجيا المستهلك» لتوفّر منصة داعمة لانطلاق الشركات الناشئة الأكثر إبداعاً في قطاع المنتجات التكنولوجية الاستهلاكية، حيث تسلط الضوء على الجيل الجديد من رواد الأعمال الذين يطورون تقنيات الواقع المعزز والافتراضي، والمعدات الطبية الذكية، وحلول أنماط الحياة، والمنتجات المتصلة بالإنترنت.

وتسلّط المنطقة الجديدة المخصّصة للاستدامة تحت مسمى «التأثير الأخضر لنورث ستار»، الضوء على الشركات الناشئة التي تقود مسيرة الابتكار لمواجهة التحديات المناخية والبيئية.

وتشكّل «قمة التكنولوجيا العميقة في الشرق الأوسط أفريقيا» منصة رئيسية للتقنيات المتقدمة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتشهد النسخة العاشرة من المعرض استمرار برامجه الأكثر تأثيراً، ومنها تحدي سوبرنوفا، أضخم مسابقة عالمية للشركات الناشئة، والتي تستقطب مجدداً شركات عالمية ناشئة ذات تأثير كبير بمجموع جوائز يبلغ 200 ألف دولار.

وبدورها تعود «منصة الشركات» في نسختها الثانية عقب النجاح الكبير الذي حققته في نسختها الأولى، لتوفّر ملتقى حصرياً يجمع قادة الشركات مع المؤسسين والمستثمرين، بهدف بناء شراكات استراتيجية واستكشاف فرص النمو المشتركة.

في الوقت ذاته يعود «منتدى نقل التكنولوجيا والابتكار» لسد الفجوة بين البحث العلمي ومتطلبات الأعمال، من خلال ربط الأوساط الأكاديمية بالعلماء والشركات الناشئة للارتقاء بمفاهيم الابتكار القائم على البحث.

ويشهد الحدث عدة فعاليات متخصّصة، بما في ذلك «ماركتنغ مينيا»، المؤتمر المتخصّص بتكنولوجيا التسويق والذي يجمع المؤسسين وكبار مديري التسويق لاستكشاف سُبل توظيف الذكاء الاصطناعي وسرد القصص الإبداعية في بناء علامات تجارية مؤثرة.

ويواصل الحدث التزامه بدعم المواهب الشابة عبر مبادرات مخصّصة، أبرزها فعالية «رواد الأعمال الشباب» ومبادرة رواد الأعمال الإماراتيين، الهادفتين إلى تمكين الجيل الجديد من المبتكرين ورواد الأعمال المحليين.

كما تمتد فعاليات «إكسباند نورث ستار» إلى ما بعد انتهاء الجلسات عبر سلسلة من اللقاءات والفعاليات المسائية المصممة لتعزيز فرص التواصل والتعاون.