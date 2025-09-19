«أبوظبي للشركات العائلية» يبحث تعزيز التعاون مع المؤسسات الألمانية

برلين (الاتحاد)

بحث مجلس أبوظبي للشركات العائلية، في إطار الزيارة التي يقوم بها وفد اقتصادي من أبوظبي إلى ألمانيا، بقيادة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، مع التركيز على الدور المحوري للشركات العائلية.

واستعرض الوفد خلال الزيارة آليات التعاون والتنسيق المشترك لترسيخ استدامة هذه الشركات، وتعزيز الابتكار، وتوسيع آفاق الشراكات طويلة الأمد، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وعقد مجلس أبوظبي للشركات العائلية سلسلة لقاءات مع المؤسسة الألمانية للشركات العائلية، التي تأسست عام 2002 وتعد مرجعاً رئيساً لتمثيل مصالح الشركات العائلية الكبرى في ألمانيا وأوروبا من خلال الأبحاث والبيانات الاستراتيجية والدراسات المتخصصة، ولديهم بينات لأكثر من 1200 شركة عائلية عبر قاعدة البيانات FamData التابعة لهم.

كما عقد المجلس لقاء مع اتحاد الشركات الصغيرة والمتوسطة الألمانية (BVMW)، وهو أكبر تحالف من نوعه ويمثل مصالح أكثر من 900 ألف شركة ويُعرف بـ «صوت الشركات المتوسطة»، ولديهم تعاون مع أكثر من 30 جمعية صناعية متخصصة، و85 مكتباً تمثيلياً في بلدان متعددة، لتسهيل التبادل التجاري والفرص الدولية للشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة، ويضطلع بدور محوري في تمثيل مصالح القطاع أمام الجهات الحكومية والاقتصادية وتقديم الخدمات الداعمة للابتكار والتكنولوجيا الرقمية.

وسلطت اللقاءات الضوء على الدور الحيوي الذي تؤديه الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم الابتكار وتحقيق الاستدامة وتعزيز مرونة الاقتصاد، باعتبارها مكملاً استراتيجياً للشركات العائلية في دفع عجلة النمو وخلق فرص العمل.

وأكد المجلس خلال هذه اللقاءات على أهمية الابتكار والاستدامة باعتبارهما مرتكزين رئيسيين للنمو المستقبلي للشركات العائلية، مشيراً إلى أن التعاون مع المؤسسات الألمانية الرائدة يسهم في تطوير آليات الحوكمة، إلى جانب توطيد الشراكات الإقليمية والدولية التي تعزز تنافسية الاقتصاد.

كما اتفق الجانبان على توسيع قنوات التواصل والتنسيق بين الشركات في أبوظبي وألمانيا، بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون، ويعزز تبادل التجارب الناجحة، ويمهّد لمرحلة جديدة من الشراكات طويلة الأمد القادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

وأشاد مجلس أبوظبي للشركات العائلية بما حملته المباحثات مع المؤسسات الألمانية من مرتكزات أساسية لتعزيز التعاون والتنسيق بين الشركات العائلية في البلدين، موضحاً أن أهمية هذا التعاون تنبع من دوره في ترسيخ استدامة النمو الاقتصادي عبر تبادل الخبرات في مجالات الحوكمة والتحول الرقمي والابتكار، إضافة إلى تمكين انتقال الشركات العائلية بين الأجيال من خلال اعتماد أفضل الممارسات في التخطيط الاستراتيجي وضمان استمرارية الإدارة الفاعلة.

وأكد المجلس أن الزيارة تمثل فرصة لتطوير شراكات طويلة الأمد ترسخ مكانة الشركات العائلية كمحرك رئيس للنمو والتوظيف في الاقتصادين الإماراتي والألماني، فضلاً عن استكشاف آفاق جديدة للتعاون الاستثماري في القطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والصناعة التحويلية.

وشدد المجلس على أن الدور الحيوي للشركات العائلية لا يقتصر على الحاضر فحسب، بل يمتد إلى صياغة مستقبل اقتصادي أكثر استدامة وتنافسية، الأمر الذي يجعل من هذه الزيارة محطة محورية لبناء جسور تعاون أوسع بين أبوظبي وألمانيا.

وتشكل الشركات العائلية في الإمارات ما نسبته 90% من إجمالي الشركات الخاصة، وتسهم بما يقارب 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفّر 80% من فرص العمل في القطاع الخاص.

وقال خالد الفهيم، رئيس مجلس أبوظبي للشركات العائلية، إن «العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وألمانيا تقوم على أسس راسخة من الشراكة والتفاهم المتبادل، وإن الشركات العائلية في البلدين تمثل جسراً حيوياً لتعزيز التعاون الثنائي ودفع عجلة الابتكار والاستدامة.

وأضاف: ننظر إلى التجربة الألمانية في تطوير استراتيجيات نمو الشركات العائلية باعتبارها نموذجاً ملهماً، ونعمل من خلال هذه الزيارة على استكشاف آليات جديدة للشراكات طويلة الأمد، بما يعزز من تنافسية الشركات العائلية في أبوظبي ويمكّنها من مواجهة التحديات العالمية.

وأشار إلى أن هذا التعاون بين أبوظبي وبرلين يكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى التشابه الكبير بين الاقتصادين الإماراتي والألماني، حيث تقوم الشركات العائلية بدور حيوي في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وترسيخ الاستدامة، ومن شأن هذا التقارب أن يفتح مجالات أوسع للشراكة، ويعزز التكامل بين البلدين، بما ينعكس إيجاباً على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.