اقتصاد

«سيدات أعمال الإمارات» يشارك في اجتماع مجلس الأعمال الإماراتي الياباني

«سيدات أعمال الإمارات» يشارك في اجتماع مجلس الأعمال الإماراتي الياباني
19 سبتمبر 2025 17:00

 
طوكيو (الاتحاد)
شارك مجلس سيدات أعمال الإمارات برئاسة عائشة محمد الملا، رئيسة المجلس، في أعمال الاجتماع الثاني لمجلس الأعمال الإماراتي الياباني الذي عقد في العاصمة طوكيو، بمشاركة نخبة من ممثلي المؤسسات والشركات من البلدين.
وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري في قطاعات استراتيجية تشمل الصناعة والطاقة المتجددة والرعاية الصحية والتكنولوجيا الحديثة، حيث جاءت المشاركة لتؤكد الدور المحوري للمجلس كمنصة وطنية لدعم ريادة المرأة الإماراتية وتعزيز حضورها الدولي. 
وتمثل المشاركة أول حضور رسمي للمجلس في دورته الجديدة، في خطوة تعكس رؤية الإمارات 2071 الهادفة إلى بناء اقتصاد معرفي مستدام قائم على الابتكار. 
وقدمت عائشة محمد الملا، عرضاً تناول دور المرأة الإماراتية في قطاع الأعمال، سلطت فيه الضوء على ريادتها في مجال ريادة الأعمال وتوليها مناصب قيادية، فضلاً عن مساهمتها في الابتكار بقطاعات متنوعة تشمل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والصحة.
وأشادت بالدعم الكبير الذي تقدمه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال الإمارات، من خلال السياسات الوطنية والبرامج التعليمية وتوفير الفرص بما يعزز مكانة المرأة الإماراتية في الاقتصاد والمجتمع.
وأكدت أن استراتيجية المجلس خلال المرحلة المقبلة ستركز على ترسيخ مكانة المرأة الإماراتية عالمياً عبر بناء شراكات نوعية مع المؤسسات الدولية والاستفادة من التجارب العالمية في ريادة الأعمال والابتكار والتحول الرقمي، مشيرة إلى أن المجلس سيعمل على دعم رائدات الأعمال عبر برامج تدريبية متخصصة وتمكينهن من المشاركة في المحافل الدولية، إلى جانب تعزيز حضورهن في القطاعات الاقتصادية المستقبلية مثل التكنولوجيا المالية والطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر. 
وأكدت أن مشاركة المجلس في الاجتماع الدولي تمثل خطوة نوعية نحو تعزيز مكانة الإمارات كنموذج عالمي في ريادة المرأة ودمجها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أن المرأة الإماراتية بما تملكه من طموح وخبرات ستظل شريكاً أساسياً في مسيرة الدولة نحو اقتصاد متنوع ومستدام.

سيدات أعمال الإمارات
