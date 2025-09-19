«موانئ أبوظبي» تضع حجر الأساس لـ«موانئ نواتوم - محطة لواندا» في أنغولا

لواندا، أنغولا (الاتحاد)

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، بالتعاون مع شريكيها الأنغوليين «يونيكارغاز» و «مالتي باركيز»، عن وضع حجر الأساس لمشروع «موانئ نواتوم - محطة لواندا»، إيذاناً ببدء أحد أكبر مشاريع تحديث وتوسعة الموانئ في أنغولا.

وستقوم المجموعة باستثمار أكثر من 250 مليون دولار (920 مليون درهم) بشكل مبدئي وذلك خلال الأعوام الثلاثة القادمة، مع إمكانية زيادة قيمة الاستثمار إلى 380 مليون دولار (1.4مليار درهم) على امتداد فترة الامتياز التي تصل إلى 20 عاماً، والقابلة للتمديد حتى عام 2055.

وستستغرق أعمال الإنشاء في «موانئ نواتوم - محطة لواندا» 18 شهراً، لتوفر بنى تحتية متطورة، وأنظمة تقنية متقدمة، ومعدات مستدامة، بما يعزز مكانة ميناء لواندا كبوابة بحرية ولوجستية محورية، وأحد أكثر الموانئ تنافسية في منطقة وسط وغرب أفريقيا.

وتمتلك مجموعة موانئ أبوظبي نسبة 81% من المشروع المشترك لتشغيل المحطة متعددة الأغراض، ونسبة 90% في شركة «نواتوم يونيكار غاز للخدمات اللوجستية»، المسؤولة عن إدارة الخدمات اللوجستية المتكاملة، وتحديث الأسطول، بما في ذلك الشاحنات المبردة وخدمات النقل والشحن.

وقال محمد التميمي، الرئيس التنفيذي لـ «موانئ نواتوم»: يمثل وضع حجر الأساس لـ «موانئ نواتوم - محطة لواندا» خطوة استراتيجية مهمة لمجموعة موانئ أبوظبي وأنغولا والمنطقة ككل، فهذا المشروع الرائد يجسد استراتيجيتنا طويلة المدى لتوفير بنية تحتية عالمية المستوى، وتبني حلول لوجستية متقدمة ومستدامة، تدعم التجارة الإقليمية والدولية، وتسهم في توفير تنمية حقيقية للمجتمعات المحلية، ومن خلال تحديثنا لهذا المرفق الحيوي، فإننا نسهم في ترسيخ مكانة لواندا كمركز بحري ولوجستي رائد في منطقة وسط وغرب أفريقيا، فضلاً عن إتاحة فرص عمل جديدة، ودعم تطوير المهارات، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز ربط الأعمال والمجتمعات التي نعمل بها.

ويشمل المشروع أعمال تطوير وتحديث شاملة لدعم أنشطة مناولة البضائع العامة والحاويات وسفن الدحرجة في المحطة، لتكون بذلك المحطة الوحيدة في ميناء لواندا التي يصل عمق الغاطس فيها إلى 16 متراً والمؤهلة لاستقبال ومناولة السفن الضخمة من طراز «سوبر بوست باناماكس» التي تصل حمولتها إلى 14 ألف حاوية نمطية.

كما ستضم المحطة ثلاث رافعات رصيف من نوع «سوبر بوست باناماكس»، وثماني رافعات جسرية مطاطية هجينة، مدعومة بمعدات وأنظمة تكنولوجية متطورة لتعزيز الكفاءة التشغيلية، ودعم الاستدامة، وتبسيط العمليات اللوجستية.

ومع إنجاز أعمال التحديث الشاملة خلال الربع الأول من عام 2027، ستزيد المحطة من طاقتها الاستيعابية لمناولة الحاويات من 25 ألف حاوية نمطية لتصل إلى 350 ألف حاوية نمطية، ومن قدرتها على مناولة المركبات إلى أكثر من 40 ألف مركبة سنوياً.

ومن خلال توظيف شبكتها العالمية، ستعمل مجموعة موانئ أبوظبي على جذب خطوط شحن جديدة إلى ميناء لواندا، وربط أنغولا بالممرات اللوجستية الدولية الرئيسة، ما سيدعم زيادة الصادرات، وخفض تكاليف الاستيراد، وتعزيز القدرة التنافسية على المستويين المحلي والإقليمي.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة في قطاعات تشمل الخدمات اللوجستية، والصيانة، وتشغيل المحطات. كما سيتضمن المشروع برامج تدريب ومبادرات مجتمعية، يتم من خلالها دعم وتمكين المجتمع المحلي.

كما تهدف المجموعة من خلال هذا الاستثمار إلى تعزيز مكانة أنغولا كمركز لوجستي إقليمي، ودفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد، وتأسيس قاعدة أوسع للتنمية الصناعية والتجارية.

جدير بالذكر أن مجموعة موانئ أبوظبي قد نجحت خلال الأعوام الثلاثة الماضية في توسيع رقعة انتشارها في أفريقيا، وذلك من خلال تخصيص استثمارات كبيرة في جميع أنحاء القارة، زاد إجماليها على 800 مليون دولار في قطاعات الموانئ والشحن والخدمات البحرية واللوجستية في كل من مصر وجمهورية الكونغو وتنزانيا وأنغولا.