اقتصاد

«غرفة الفجيرة» تبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية مع إستونيا

«غرفة الفجيرة» تبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية مع إستونيا
19 سبتمبر 2025 17:03


الفجيرة (الاتحاد)
ثمن الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، تطور وازدهار العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تجمع الإمارات وإستونيا في ضوء رؤية القيادة الرشيدة في البلدين، ودفعها إلى مستويات أعلى من الشراكة والتعاون المثمر، بما يخدم نمو وازدهار اقتصاد الدولتين الصديقتين.
جاء ذلك خلال استقباله ماريا بيلوفاس سفيرة جمهورية إستونيا لدى الدولة، بحضور سرور حمد الزوهري نائب رئيس مجلس الإدارة، وسلطان جميع الهنداسي مدير عام الغرفة.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إستونيا والفجيرة وفتح قنوات للتواصل بين أصحاب الأعمال في الإمارة ونظرائهم في إستونيا، إضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الحيوية لدى الجانبين.
وأكد رئيس الغرفة حرصها على مد جسور التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين، وتعريف مجتمع الأعمال في الفجيرة بالفرص الاستثمارية المتنوعة في إستونيا.
وأبدى الهنداسي رغبة الغرفة لتنظيم علاقات بين أصحاب الأعمال في الفجيرة وإستونيا وتبادل الزيارات والإطلاع على الفرص الاستثمارية لدى الجانبين، مشيراً إلى إمكانية تنظيم فعاليات مشتركة في الفجيرة والتنسيق بين الجانبين في هذا الخصوص.

وأشادت السفيرة بالعلاقات المتميزة بين الإمارات وإستونيا، معربةً عن تطلعها للتعزيز التعاون المشترك مع إمارة الفجيرة لاسيما في مجالات التكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة والأمن الغذائي.

وأشادت بالتطور التنموي والعمراني التي تشهدها الفجيرة، وأكدت حرصها مواصلة التنسيق لإيجاد آليات عملية تسهم في تطوير الشراكات بين رجال الأعمال في كلا البلدين.

