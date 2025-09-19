«فلاي دبي» تعزز حضورها في رومانيا بتدشين رحلاتها إلى مطار ياش



دبي (الاتحاد)

دشنت فلاي دبي رحلاتها المنتظمة إلى ياش الرومانية لتصبح بذلك أول ناقلة إماراتية تُسيّر رحلات مباشرة من دبي الى هذه المدينة.

ومع بدء رحلاتها إلى ياش مرتين أسبوعياً، تُوسّع فلاي دبي شبكتها في رومانيا إلى وجهتين، بما في ذلك بوخارست.

وإلى جانب رحلاتها الجديدة إلى ياش، سترفع فلاي دبي رحلاتها إلى بوخارست لتصبح ثلاث رحلات يوميا، ليصل إجمالي رحلاتها إلى 21 رحلة أسبوعياً.

وهبطت الرحلة الافتتاحية في مطار ياش الدولي وسط استقبال برشاشات المياه التقليدية.

وقال جيهون أفندي، نائب الرئيس الأول الإقليمي للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي: لطالما كانت رومانيا سوقاً مهماً بالنسبة لنا، حيث واصلنا تحقيق نمو قوي في السوق من انطلاق رحلاتنا في عام 2012، وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، نمت أعداد المسافرين بمعدل 16% سنوياً إلى بوخارست، لقد قمنا بزيادة رحلاتنا من ثلاث رحلات أسبوعياً إلى ثلاث رحلات يومياً، مما يعكس تنامي الطلب القوي على السفر بين الإمارات ورومانيا وخارجها.

من جانبه قال روميو فاترا المدير العام لمطار ياش إن إطلاق رحلات فلاي دبي المباشرة إلى ياش يعد إنجازا مهما، حيث يعزز من مكانة المطار كبوابة دولية ويوفر خيارات سفر أوسع للمسافرين.