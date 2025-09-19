31 مليار درهم مكاسب القيمة السوقية لأسهم أبوظبي خلال أسبوع

حسام عبدالنبي (أبوظبي)



أضاف سوق أبوظبي للأوراق المالية، أكثر من 31 مليار درهم لقيمته السوقية خلال الأسبوع الماضي، لتصل القيمة السوقية إلى رقم قياسي جديد وهو 3.128 تريليون درهم.

وشهدت أسواق الأسهم المحلية طفرة في قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي، لتتجاوز قيمة التداولات الإجمالية حاجز 14.76 مليار درهم، بعد تداول نحو 3.14 مليار سهم خلال 182 ألفاً و546 صفقة.

وزادت تعاملات شراء الأجانب بشكل لافت تزامناً مع تنفيذ فوتسي راسل تغييراتها في أسواق الإمارات، لتبلغ محصلة تعاملاتهم في أسواق أبوظبي ودبي (شراء) بقيمة 2.576 مليار درهم، منها 1.188 مليار درهم في أبوظبي، و1.388 مليار درهم في دبي.



سوق أبوظبي

وأظهرت الإحصائيات الأسبوعية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة قيمة تعاملات (شراء) الأجانب غير العرب، مقارنة بتعاملات البيع، لتكون المحصلة صافي (شراء) بقيمة 1.373 مليار درهم، بعد استحواذهم على 44.5% من قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع وعلى 41.5% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة. وقام الأجانب غير العرب بشراء أسهم بقيمة 4.142 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، وفي المقابل باعوا أسهم بقيمة 2.769 مليار درهم.

وكانت محصلة تعاملات العرب (بيع) بقيمة 10 ملايين درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين (بيعاً) بقيمة 174.9 مليون درهم، وبذلك تصبح محصلة تعاملات الأجانب الإجمالية 1.188 مليار درهم صافي (شراء) من مشتريات من الأسهم بقيمة 4.433 مليار درهم، ومبيعات بقيمة 3.24 مليار درهم بعد استحواذهم على نسبة 49.4% من إجمالي قيمة التداولات وعلى 50.2% من إجمالي كمية التداول

واستحوذ المستثمرون الإماراتيون على نسب مرتفعة من تداولات سوق أبوظبي الأسبوع الماضي، حيث بلغت حصتهم 50.6% من قيمة التداولات و49.8% من كمية التداولات. وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق العاصمة بقيمة 3.341 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 4.529 مليار، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيعاً) بقيمة 1.188 مليار درهم.

وفيما يخص الاستثمار المؤسسي في سوق العاصمة فقد بلغت محصلة تعاملات المؤسسات 581.41 مليون درهم كمحصلة (شراء) بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 6.306 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 5.725 مليار درهم. وجاءت محصلة تعاملات الأفراد (شراء) بقيمة 581.41 مليون درهم، بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 1.469 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 2.050 مليار درهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع ملحوظ بنحو 110.54 نقطة، عند مستوى 10128.14 نقطة، مقارنة مع 10017.6 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. وشهد المؤشر تذبذباً خلال الأسبوع، حيث سجل أعلى مستوى عند 10135.32 نقطة، في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 10016.39 نقطة.

وربحت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة نحو 31 مليار درهم، لتبلغ في نهاية الأسبوع 3.128 تريليون درهم، مقارنة بنحو 3.097 تريليون درهم في الأسبوع السابق.

وشهد سوق أبوظبي الأسبوع الماضي إدراج شركة جديدة «أوراسكوم كونستراكشون» بقيمة سوقية وقت بدء التداول على أسهمها بلغت 3.3 مليار درهم.



سوق دبي

تظهر بيانات سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم، أن صافي الاستثمار الأجنبي بلغ نحو 1.388 مليار درهم، كمحصلة (شراء).

ومن جانب آخر، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 1.218 مليار درهم، كمحصلة (بيع). وبلغت محصلة تعاملات الأفراد خلال الأسبوع 1.218 مليار درهم كمحصلة (شراء).

وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على انخفاض طفيف بمقدار 7.34 نقطة بنسبة 0.12% عند مستوى 6023.21 نقطة يوم أمس مقارنة مع 6030.55 نقطة في نهاية الأسبوع السابق، وبلغ أعلى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 6054 نقطة، في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر 5966 نقطة. وبلغت قيمة التداول الإجمالية 6.985 مليار درهم بعد تداول 1.347 مليار سهم خلال 71 ألفاً و527 صفقة.

وخسرت القيمة السوقية الإجمالية للسوق بنحو 4.67 مليار درهم لتسجل في نهاية الأسبوع 1.029 تريليون درهم مقابل 1.033 تريليون درهم القيمة السوقية المسجلة في نهاية الأسبوع السابق.