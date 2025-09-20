الأحد 21 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«لولو للتجزئة» تحصد ثلاث جوائز في مجال الاستدامة

«لولو للتجزئة» تحصد ثلاث جوائز في مجال الاستدامة
20 سبتمبر 2025 17:33

 دبي (الاتحاد)

حصلت «لولو للتجزئة» على تكريم رفيع المستوى ضمن جوائز الإمارات للريادة في مجال الطاقة الشمسية 2025، حيث حصدت ثلاث جوائز رئيسية تقديراً لابتكارها وريادتها في مجال الاستدامة.
ووفق بيان أصدرته الشركة أمس: يؤكد هذا التكريم التزام «لولو» المستمر بالطاقة النظيفة، ومبادرات الاقتصاد الدائري، وعمليات البيع بالتجزئة المستدامة.

وشملت قائمة الجوائز «أفضل مشروع للطاقة الشمسية لهذا العام - أسطح مباني التجزئة»، و«أفضل شركة للعام - ريادة الاستدامة في قطاع التجزئة»، و«أفضل مشروع للعام - الاقتصاد الدائري وتحويل النفايات إلى طاقة».
قدّم فيصل علي راشد، مدير أول في المجلس الأعلى للطاقة بدبي، الجوائز إلى حذيفة موسى روبوالا، المدير الإقليمي لتطوير الأعمال، وتامبان كيه  بي، المدير الإقليمي، وأجاياكومار آر ناير، المدير الإقليمي، ودانيش خان، مدير الاستدامة في لولو للتجزئة، خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في دبي.

 

