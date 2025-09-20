الأحد 21 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الاتحاد العربي للمعارض» يجدّد انتخاب سيف المدفع رئيساً لمجلس الإدارة

«الاتحاد العربي للمعارض» يجدّد انتخاب سيف المدفع رئيساً لمجلس الإدارة
20 سبتمبر 2025 17:36

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«المجلس العالمي للتسامح» يدعو إلى ترسيخ مبادئ السلام بين الشعوب
برعاية حمدان بن محمد.. مؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة ينطلق الأربعاء المقبل

أعلن مجلس إدارة الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية، العامل ضمن نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لجامعة الدول العربية، عن إعادة انتخاب سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، رئيساً لمجلس الإدارة لدورة جديدة، وذلك تقديراً لإسهاماته البارزة وجهوده المستمرة في تطوير قطاع المعارض والمؤتمرات على مستوى الوطن العربي، وتعزيز مكانة الاتحاد على المستويين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي انعقد عبر الاتصال المرئي، برئاسة سيف محمد المدفع، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وحضره محمود يوسف الجراح، أمين عام الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية، إلى جانب مشاركة ممثلين عن 18 دولة عربية من أعضاء الاتحاد.
وأشار المجلس إلى ارتفاع عدد الدول الأعضاء في الاتحاد إلى 18 دولة عربية، في خطوة مهمة تعكس توسّع نطاق عمل الاتحاد، وتعزز من دور قطاع المعارض في المساهمة بتنمية التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين كل الأقطار العربية، وأكد المجلس على أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء، بما يُسهم في دعم صناعة المعارض والمؤتمرات على مستوى الوطن العربي.
وتضمّن جدول أعمال الاجتماع مناقشة مجموعة من المقترحات وخطط العمل المستقبلية، من ضمنها الموافقة على تنظيم المعرض التجاري العربي في سوريا لعام 2026، والعمل على عقد منتدى إدارة الفعاليات، والذي يهدف إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات العالمية في مجال تنظيم المعارض، وذلك بالتعاون مع مركز إكسبو الشارقة، إلى جانب الإشادة بتطورات البنية التحتية لقطاع المعارض في موريتانيا، حيث أعرب المجلس عن تقديره للجهود المبذولة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز جاهزيته لاستضافة الفعاليات الإقليمية والدولية، كما تم خلال الاجتماع المصادقة على عضوية محمد حمزة، مدير عام المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية، ضمن مجلس إدارة الاتحاد، وانتخابه نائباً للرئيس.
وأعرب سيف محمد المدفع عن شكره وتقديره لمجلس الإدارة على إعادة انتخابه رئيساً للمجلس مشيراً إلى أن هذه المسؤولية تُعد حافزًا لمواصلة العمل على تطوير قطاع المعارض والمؤتمرات في البلدان العربية وتعزيز مكانة الاتحاد بوصفه مظلة جامعة للدول والمؤسسات العاملة في هذا المجال الحيوي وأكد أن الاتحاد سيواصل جهوده في توسيع الشراكات الاستراتيجية وتعزيز دور قطاع المعارض في الإسهام بتنمية التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين الدول العربية.

 

آخر الأخبار
«المجلس العالمي للتسامح» يدعو إلى ترسيخ مبادئ السلام بين الشعوب
الأخبار العالمية
«المجلس العالمي للتسامح» يدعو إلى ترسيخ مبادئ السلام بين الشعوب
اليوم 15:20
برعاية حمدان بن محمد.. مؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة ينطلق الأربعاء المقبل
علوم الدار
برعاية حمدان بن محمد.. مؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة ينطلق الأربعاء المقبل
اليوم 15:16
«المشخص 3» يتصدر اليوم الأول في «الإمارات للشواحيف»
الرياضة
«المشخص 3» يتصدر اليوم الأول في «الإمارات للشواحيف»
اليوم 15:00
محمد بن راشد يطلق حملة وطنية بعنوان «الإمارات عاصمة ريادة الأعمال»
علوم الدار
محمد بن راشد يطلق حملة وطنية بعنوان «الإمارات عاصمة ريادة الأعمال»
اليوم 14:53
لابا كودجو: «الأسطورة» أحمد عبدالله ساعدني لكسر رقمه
الرياضة
لابا كودجو: «الأسطورة» أحمد عبدالله ساعدني لكسر رقمه
اليوم 14:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©