«الاتحاد العربي للمعارض» يجدّد انتخاب سيف المدفع رئيساً لمجلس الإدارة

الشارقة (الاتحاد)

أعلن مجلس إدارة الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية، العامل ضمن نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لجامعة الدول العربية، عن إعادة انتخاب سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، رئيساً لمجلس الإدارة لدورة جديدة، وذلك تقديراً لإسهاماته البارزة وجهوده المستمرة في تطوير قطاع المعارض والمؤتمرات على مستوى الوطن العربي، وتعزيز مكانة الاتحاد على المستويين الإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي انعقد عبر الاتصال المرئي، برئاسة سيف محمد المدفع، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وحضره محمود يوسف الجراح، أمين عام الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية، إلى جانب مشاركة ممثلين عن 18 دولة عربية من أعضاء الاتحاد.

وأشار المجلس إلى ارتفاع عدد الدول الأعضاء في الاتحاد إلى 18 دولة عربية، في خطوة مهمة تعكس توسّع نطاق عمل الاتحاد، وتعزز من دور قطاع المعارض في المساهمة بتنمية التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين كل الأقطار العربية، وأكد المجلس على أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء، بما يُسهم في دعم صناعة المعارض والمؤتمرات على مستوى الوطن العربي.

وتضمّن جدول أعمال الاجتماع مناقشة مجموعة من المقترحات وخطط العمل المستقبلية، من ضمنها الموافقة على تنظيم المعرض التجاري العربي في سوريا لعام 2026، والعمل على عقد منتدى إدارة الفعاليات، والذي يهدف إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات العالمية في مجال تنظيم المعارض، وذلك بالتعاون مع مركز إكسبو الشارقة، إلى جانب الإشادة بتطورات البنية التحتية لقطاع المعارض في موريتانيا، حيث أعرب المجلس عن تقديره للجهود المبذولة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز جاهزيته لاستضافة الفعاليات الإقليمية والدولية، كما تم خلال الاجتماع المصادقة على عضوية محمد حمزة، مدير عام المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية، ضمن مجلس إدارة الاتحاد، وانتخابه نائباً للرئيس.

وأعرب سيف محمد المدفع عن شكره وتقديره لمجلس الإدارة على إعادة انتخابه رئيساً للمجلس مشيراً إلى أن هذه المسؤولية تُعد حافزًا لمواصلة العمل على تطوير قطاع المعارض والمؤتمرات في البلدان العربية وتعزيز مكانة الاتحاد بوصفه مظلة جامعة للدول والمؤسسات العاملة في هذا المجال الحيوي وأكد أن الاتحاد سيواصل جهوده في توسيع الشراكات الاستراتيجية وتعزيز دور قطاع المعارض في الإسهام بتنمية التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين الدول العربية.