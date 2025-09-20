الأحد 21 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

10 شركات كندية تشارك في «ويتيكس» بدورته الـ27

10 شركات كندية تشارك في «ويتيكس» بدورته الـ27
20 سبتمبر 2025 17:38

دبي (الاتحاد)
تشارك 10 شركات كندية متخصصة في مجالات المياه ومعالجة المياه والتخلص من النفايات والمخلّفات الصناعية بمختلف أنواعها وتحسين جودة الهواء بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتعلم الآلة، وغيرها من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ضمن جناح كندا في الدورة الـ 27 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي في الفترة من 30 سبتمبر الجاري إلى 2 أكتوبر المقبل بمركز دبي التجاري العالمي.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»: نتطلع سنوياً لمشاركة نوعية للشركات الكندية في «ويتيكس»، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون المشترك بين دولة الإمارات وكندا، وتعزيز فرص الاستثمار المتبادلة.
بدوره، ذكر تريسي رينولدز، قنصل عام كندا في دبي والإمارات الشمالية، أن الشركات الكندية المشاركة ستستعرض أحدث حلولها التي تنسجم مع الأهداف الطموحة لدولة الإمارات في مجال الاستدامة.
من ناحيته، قال المهندس إياد قدسي، مدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في وزارة التنمية الاقتصادية والتوظيف والتجارة في مقاطعة أونتاريو، كندا، إن مشاركة الشركات الكندية في «ويتيكس» تعكس التزامها بدفع الحلول المستدامة وتعزيز التعاون الدولي.

