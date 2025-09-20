الأحد 21 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«جمارك دبي» تشارك في «معرض التوظيف» لاستقطاب الكفاءات الوطنية

«جمارك دبي» تشارك في «معرض التوظيف» لاستقطاب الكفاءات الوطنية
20 سبتمبر 2025 19:51

دبي (الاتحاد)
في إطار التزامها المستمر بدعم التوطين وتمكين الكفاءات الوطنية، أعلنت «جمارك دبي» عن مشاركتها المرتقبة في معرض التوظيف لهذا العام، حيث تستعرض من خلال جناحها مجموعة من الفرص الوظيفية النوعية والمبادرات التدريبية الرائدة التي تهدف إلى تطوير وتأهيل الكوادر الإماراتية في القطاعين الجمركي واللوجستي وتنفذها أكاديمية دبي اللوجستية التي توفر منظومة متكاملة من الدورات التخصصية لتأهيل الكوادر الوطنية وفق أعلى المعايير العالمية.

وتسلط «جمارك دبي» خلال مشاركتها في المعرض الضوء على برنامج «مسار 33»، الذي شهد تخريج أربع دفعات من المشاركين، بلغ عددهم 73 مفتشاً ومفتشة من خريجي الثانوية العامة، تم تعيينهم رسمياً في وظائف مفتشين جمركيين في مواقع مختلفة في المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية، إلى جانب تأهيل وتوظيف 14 مرشحاً في القطاع اللوجستي الخاص، مما يعكس نجاح الدائرة في استقطاب المواهب الوطنية وتوفير بيئة عمل محفزة. كما ستعلن الدائرة عن توفر شواغر وظيفية خلال المعرض، مع إجراء المقابلات الفورية.
ويهدف جناح «جمارك دبي» إلى توفير منصة تفاعلية للزوار والباحثين عن عمل، تتيح لهم التعرف على المسارات المهنية المتاحة، والحصول على الإرشاد المهني المباشر، بما يساهم في دعم مسيرتهم المهنية وتمكينهم من الإسهام الفاعل في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33».

