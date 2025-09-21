20 % من السيارات المسجلة بكوريا الجنوبية في أغسطس كهربائية

أظهرت بيانات اليوم الأحد، أن السيارات الكهربائية شكّلت ما يقرب من 20% من السيارات المسجلة حديثاً في كوريا الجنوبية في أغسطس، وهو رقم قياسي بعد إصدار شركات صناعة السيارات الكبرى سيارات جديدة.

ومن بين 126.78 ألف سيارة تم تسجيلها حديثاً في البلاد الشهر الماضي، بلغ عدد السيارات الكهربائية 23.27 ألف أو 18.4%، وفقاً للبيانات التي جمعتها شركة «كار إيز يو» لتتبع صناعة السيارات.

وبلغت حصة السيارات الكهربائية في الفترة من يناير إلى أغسطس 12.7%، في حين بلغت تلك الحصة 2.4% من السيارات المسجلة في عام 2020، ثم قفزت إلى 9.8% في عام 2022، لكنها ظلت عند حوالي 9% منذ ذلك الحين بسبب تباطؤ السوق.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تتجاوز مبيعات السيارات الكهربائية في كوريا الجنوبية حاجز الـ 200 ألف سيارة للمرة الأولى هذا العام.

ووصل عدد السيارات الكهربائية المسجلة حديثاً خلال الفترة من يناير إلى أغسطس إلى 141.98 ألف وحدة، مدفوعاً بإصدار سيارات جديدة من قبل شركة «هيونداي موتور» وشركة «كيا»، إلى جانب شركات السيارات العالمية مثل «مرسيدس-بنز إيه جي» و«بي إم دبليو».