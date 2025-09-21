الإثنين 22 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«سياحية عجمان» تختتم جولة ترويجية في السوق الهندية

21 سبتمبر 2025 16:48

عجمان (الاتحاد)
اختتمت دائرة التنمية السياحية بعجمان جولتها الترويجية التي استمرت خمسة أيام في جمهورية الهند، في خطوة استراتيجية تعكس حرص الإمارة على توسيع حضورها وتعزيز التعاون مع الأسواق الدولية، خاصة السوق الهندية التي تعد أحد أهم الأسواق السياحية الصاعدة. 
وتأتي هذه الجولة في إطار النهج المستمر للدائرة لتعزيز التعاون والشراكات مع رواد ومشغلي القطاع السياحي العالمي، خصوصاً بالأسواق الآسيوية.
وشهدت الجولة، التي ترأسها محمود خليل الهاشمي، مدير عام الدائرة، عقد لقاءات مثمرة مع شركاء من القطاع السياحي في مدن نيودلهي وبونه وكلكتا، حيث تم التعريف بالمقومات السياحية الكبرى لإمارة عجمان، والتعرف على الشركات السياحية المتميزة في الهند.
 وأكد الهاشمي، أن هذه الجولة تمثل خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة دائرة التنمية السياحية نحو ترسيخ مكانة عجمان كوجهة سياحية عالمية، وتجسد رؤيتها في تعزيز المكانة الاقتصادية للإمارة من خلال استقطاب الاستثمارات وزيادة تدفق الزوار، ما يسهم بشكل مباشر في دعم العوائد الاقتصادية وتحفيز النمو المستدام في القطاع السياحي.
وأشار إلى أن هذه الزيارة هي بداية لسلسلة من الزيارات الخارجية التي ستعقبها جولات إلى الصين وأسواق عالمية، بهدف استثمار الفرص المتاحة وتوسيع شبكة العلاقات الدولية، واستكشاف وفتح قنوات التعاون والتواصل الإقليمية والدولية.

