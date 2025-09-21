وفد كوري في «ديوا» لبحث الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة

دبي (الاتحاد)

استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، وفداً رفيع المستوى من مجلس مدينة إنتشون في جمهورية كوريا، برئاسة كيم يو كون، رئيس المجلس وركز اللقاء على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والاستدامة والبنية التحتية الذكية.

وهدفت الزيارة إلى الاطلاع على المبادرات الرائدة التي تنفذها دبي في مجال تحول الطاقة، واستكشاف آفاق التعاون المشترك، واستمع الوفد الكوري إلى شرح حول رؤية الهيئة وخارطتها الطموحة لزيادة نسبة الطاقة النظيفة والمتجددة ضمن مزيج الطاقة في دبي.

وسلط معالي الطاير الضوء على عدد من مشروعات الهيئة وأبرزها مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وتبلغ قدرته الإنتاجية الحالية 3860 ميجاوات، ومشروع الهيدروجين الأخضر، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية.

وأكد معاليه أهمية تبادل الخبرات الدولية انسجاماً مع التزام دبي بتعزيز الشراكات العالمية لتسريع الانتقال نحو اقتصاد أخضر مستدام.

وتحدث معالي الطاير عن تجربة الهيئة في تطوير بنية تحتية قادرة على التكيف مع تغير المناخ، مثل مشروع المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة في حتا، والتي تعد الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي.

وستعتمد المحطة التي ستبلغ قدرتها الإنتاجية 250 ميجاوات، على المياه المخزنة في سد حتا لإنتاج الكهرباء عند الحاجة وتعزيز استقرار الشبكة وأمن الطاقة.

وناقش الاجتماع السياسات الداعمة للتنمية الحضرية المستدامة كما استعرضت الهيئة ريادتها في تطوير بنية تحتية ذكية متكاملة تغطي قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات للتنبؤ بالأعطال وتحسين الكفاءة.

وتناولت النقاشات شبكة الهيئة الذكية المتطورة والمزودة بقدرات آلية وذاتية الإصلاح لتعزيز الاعتمادية والكفاءة، إضافة إلى شبكات المياه والكهرباء الذكية التي تمكّن المتعاملين من الاستفادة من بيانات آنية لتعزيز كفاءة الاستهلاك.وزار الوفد مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يعد ركيزة أساسية لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، حيث اطلع على أحدث التقنيات المستخدمة بما في ذلك الألواح ثنائية الوجه وأنظمة التتبع الشمسي.

كما شارك وفد إنتشون رؤيته بشأن سياسات الطاقة الخضراء والشبكات الذكية في كوريا الجنوبية، مؤكداً إمكانات التكامل وبناء مدن مستدامة قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.