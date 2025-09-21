الإثنين 22 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«دبي للاقتصاد الرقمي» تعقد 86 اجتماعاً خلال «تراي ايفريثينغ»

21 سبتمبر 2025 16:54

دبي (الاتحاد)
اختتمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مشاركتها الناجحة في ملتقى الشركات الناشئة «تراي ايفريثينغ - Try Everything» الذي أُقيم مؤخراً في عاصمة كوريا الجنوبية سيؤول.

