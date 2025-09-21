«دبي للاقتصاد الرقمي» تعقد 86 اجتماعاً خلال «تراي ايفريثينغ»

دبي (الاتحاد)

اختتمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مشاركتها الناجحة في ملتقى الشركات الناشئة «تراي ايفريثينغ - Try Everything» الذي أُقيم مؤخراً في عاصمة كوريا الجنوبية سيؤول.

وعقدت الغرفة خلال مشاركتها في المعرض 86 اجتماع عمل ثنائي مع شركات ناشئة ومسؤولي صناديق استثمارية وشركاء في منظومة الابتكار بالإضافة إلى شركات سريعة النمو، وذلك بهدف التعريف بالمزايا التنافسية الفريدة لمنظومة الأعمال الرقمية في دبي، والشراكات والفرص الواعدة التي تتيحها الإمارة في جميع القطاعات التقنية، بالإضافة على التعريف بالمبادرات التي تقودها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي وفي مقدمتها «منصة دعم وجذب الشركات»، التي تعتبر بوابة مبتكرة لمساعدة الشركات الرقمية على تأسيس أعمالها في دبي، أو التوسع في سوق الإمارة من خلال توفير حزمة من الخدمات المؤسسية والتشغيلية، إضافة إلى خدمة توفيق الأعمال لمساعدة الشركات على إيجاد شركاء ومستثمرين وعملاء ملائمين لمتطلباتها.

ودعمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي مشاركة سبع شركات رقمية ناشئة مقرها دبي في فعاليات الملتقى، وأجرت الشركات 140 اجتماع عمل مع شركاء ومستثمرين محتملين بما يدعم نموها وتوسع أعمالها انطلاقاً من دبي، وتضمنت الشركات كلاً من «بروكيور هب - Procurehub» المتخصصة في مشتريات قطاع الإنشاءات، و«فارميدك - Pharmedic» المتخصصة في الصحة الرقمية وعلم الجينوم، و«سيفود سوق - Seafood Souq» المتخصصة في سلاسل التوريد المستدامة للمأكولات البحرية، و«كيترون - Ketrone» المتخصصة في توظيف الذكاء الاصطناعي بمجال الممارسات القانونية، و«سابي - Supy» المتخصصة في إدارة مخزون المطاعم، و«سيركا بيوتيك - Circa»Biotechالمتخصصة في التكنولوجيا الحيوية لتحويل النفايات إلى منتجات، و«ون لويالتي - One Loyalty» المتخصصة في حلول التكنولوجيا المالية لمدفوعات الإيجارات.

وقامت الغرفة خلال مشاركتها في الملتقى بتسليط الضوء على الفرص الواعدة التي يتيحها معرض «إكسباند نورث ستار 2025»، أكبر فعالية للشركات الناشئة والمستثمرين، والذي ينظّمه مركز دبي التجاري العالمي، وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، خلال الفترة من 12 إلى 15 أكتوبر المقبل في دبي هاربر، حيث يشكل المعرض منصة نوعية لإبرام شراكات جديدة للأعمال واستقطاب الاستثمارات في الشركات الناشئة.

وكانت دورة العام 2024 من «إكسباند نورث ستار» قد شهدت مشاركة 152 شركة من كوريا الجنوبية مقارنة ب 72 شركة كورية شاركت في دورة 2023، مما يشكل نمواً بنسبة 111%، وهو مؤشر واضح على أهمية هذا الحدث الذي يشكل بوابة نوعية للشركات الرقمية الناشئة لعقد الشراكات واستقطاب الاستثمارات وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.