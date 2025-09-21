الإثنين 22 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
اقتصاد

استمرار اضطراب الرحلات في مطار بروكسل

21 سبتمبر 2025 16:56

أعلن مطار بروكسل أن عمليات تأخير وإلغاء الرحلات الجوية استمرت اليوم «الأحد» وذلك بعد تعرض المزود الخارجي لأنظمة تسجيل الوصول والصعود إلى الطائرات لهجوم إلكتروني.

وقال متحدث باسم المطار، إنه تم الطلب من شركات الطيران إلغاء نصف رحلات المغادرة المقررة أمس بسبب استمرار حالة الاضطراب، فيما نصح المطار المسافرين بالتأكد من حالة رحلاتهم مع شركات الطيران قبل التوجه إليه.
وذكر متحدث باسم المفوضية الأوروبية  أمس أنها تتابع الحادث عن كثب، وأن سلامة الطيران ومراقبة الحركة الجوية لم تتأثرا، رغم ما يواجهه الركاب من اضطرابات.
وأضافت المفوضية أنها تعمل بالتنسيق مع الوكالات المعنية لاستعادة سير العمليات، وأن المؤشرات الحالية لا تشير إلى هجوم إلكتروني واسع النطاق أو شديد الخطورة.

