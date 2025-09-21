الاستثمارات الأجنبية بعقارات أبوظبي تواصل النمو

سيد الحجار (أبوظبي)



سجل القطاع العقاري في أبوظبي حضوراً قوياً للمستثمرين الأجانب خلال العام الحالي، وسط زيادة ملحوظة في استثماراتهم بالقطاع، مع توالي الكشف عن المزيد من المشاريع الجديدة الجاذبة للمستثمرين.

وأكد مركز أبوظبي العقاري أن القطاع العقاري في أبوظبي شهد خلال النصف الأول من عام 2025 اهتماماً متصاعداً من المستثمرين الدوليين، حيث ارتفع عدد معاملات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 890 معاملة، مسجلاً نمواً بنسبة 3.3 % في القيمة الإجمالية لتصل إلى 3.382 مليار درهم.

وتوسّعت قاعدة الجنسيات المستثمرة لتشمل 85 جنسية، بزيادة قدرها 10 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين العالميين ببيئة الاستثمار العقاري في الإمارة.

وبلغت مبيعات الدار في دولة الإمارات للمشترين الدوليين والمقيمين 14.7 مليار درهم، أي ما يعادل 84 % من إجمالي مبيعات الدار في الإمارات خلال النصف الأول، والتي بلغت 17.5 مليار درهم.

وأكد مسؤولون وخبراء عقاريون لـ «الاتحاد» جاذبية السوق العقاري في أبوظبي للمستثمرين الأجانب، في ظل توفر العديد من التسهيلات الجاذبة للاستثمار بالدولة، وارتفاع العائد الاستثماري، فضلاً عن توفر العديد من المشاريع بأسعار تنافسية، ما يوفر خيارات متنوعة أمام فئات عدة من المستثمرين.

وأكد تقرير صادر مؤخراً عن «دوبيزل» أن سوق العقارات السكنية في إمارة أبوظبي شهد أداءً قوياً خلال النصف الأول من عام 2025، محافظاً على وتيرة تصاعدية واضحة في مؤشرات النمو.



بيئة جاذبة

وأكد فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة لمجموعة الدار استمرار الإقبال القوي من جانب المشترين الدوليين بعقارات أبوظبي، موضحاً أن الإمارة توفر بيئة استثمارية جاذبة وأمنة للمستثمرين الأجانب والمقيمين.

وأعلنت «الدار» يونيو الماضي تحقيق مبيعات تجاوزت قيمتها 3.5 مليار درهم ضمن مشروعي «شاطئ فاهد ريزيدنسز»، و«شقق شاطئ فاهد»، أول مجمعين سكنيين في جزيرة فاهد، حيث شكل المقيمون والمشترون الدوليون نسبة 67% من إجمالي المبيعات، مع تصدر جنسيات الإمارات وروسيا وبريطانيا والصين قائمة المشترين من حيث حجم المبيعات.

كما أعلنت مؤخراً عن إتمام صفقة قياسية لبيع قصر فائق الفخامة مكون من ثماني غرف نوم بقيمة 400 مليون درهم في «فايا السعديات»، موضحة أن جزيرة السعديات مكانتها بوصفها أكثر الوجهات جاذبية في إمارة أبوظبي، حيث سجلت «الدار» خلال النصف الأول من عام 2025، مبيعات بقيمة 5 مليارات درهم في جزيرة السعديات، مما يعكس الاهتمام الاستثنائي من المشترين بهذه الوجهة المميزة، وشكّل الأجانب 86% من إجمالي المشترين، منهم 46% من المقيمين في الدولة و40% من غير المقيمين، وتصدرت جنسيات روسيا وفرنسا والمملكة المتحدة والصين والولايات المتحدة قائمة الجنسيات الأكثر شراءً للعقارات في الجزيرة.

وفي مايو الماضي، كشفت «الدار» عن بيع كل الوحدات السكنية البالغ عددها 133 وحدة في «والدورف أستوريا ريزيدنس» بجزيرة ياس، وذلك خلال يوم الإطلاق، حيث سجّل المشروع مبيعات بقيمة 850 مليون درهم، وشكّل المشترون الدوليون والمقيمون في الدولة نسبة 76% من إجمالي المبيعات، بينما مثل المشترون الإماراتيون نسبة 24%. كما شهد المشروع إقبالاً كبيراً من جانب المشترين من جنسيات المملكة المتحدة والصين، مما يعكس جاذبية جزيرة ياس المتنامية على الصعيد الدولي باعتبارها أحد أبرز الوجهات الرائدة في المنطقة.

وذكر فلكناز أن قيمة مبيعات الدار في الإمارات للمشترين الدوليين والمقيمين بلغت 7.3 مليار درهم في الربع الثاني، و14.7 مليار درهم بالنصف الأول من عام 2025، بما يمثل 82% و84% على التوالي من إجمالي المبيعات في الإمارات.



جاذبية السوق

أكد أيمن يوسف، المدير الإداري لشركة كولدويل بانكر أن القطاع العقاري في الإمارات، لاسيما في دبي وأبوظبي، يشهد جاذبية استثنائية للمستثمرين الأجانب؛ بفضل مجموعة من العوامل المتكاملة، منها السماح بالتملك الحر للأجانب في مناطق رئيسية جعلت السوق أكثر انفتاحاً. وأضاف أن الإمارات توفر بيئة اقتصادية مستقرة، مع بنية تحتية متطورة في المواصلات والمطارات والموانئ ما يعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للأعمال والسياحة، كما أن السياسات الحكومية، مثل منح الإقامة الذهبية للمستثمرين وأصحاب العقارات، أسهمت في رفع ثقة المستثمرين الأجانب. وأوضح يوسف أن يدعم التنوع الاقتصادي للدولة عبر قطاعات السياحة والتكنولوجيا والخدمات المالية يدعم استقرار السوق العقاري، ويقلل من المخاطر، مضيفاً أن الإعفاءات الضريبة على الدخل الشخصي والأرباح العقارية يمنح المستثمرين عوائد صافية أعلى، ويعزز من تنافسية الإمارات كوجهة استثمارية عالمية.



وجهة استثمارية

أكد الدكتور عبدالرحمن محمود العفيفي، الرئيس التنفيذي لشركة تمكن العقارية أن القطاع العقاري في أبوظبي يوفر بيئة جاذبة للمستثمرين العقاريين من جميع دول العالم، لاسيما في ظل توفر وحدات بأسعار تنافسية مع تنوع المعروض من المشاريع من حيث المناطق والمساحات والفئات.

وأكد مركز أبوظبي العقاري أن السوق العقاري بأبوظبي سجل حضوراً لافتاً لمستثمرين من عدد من الاقتصادات الكبرى والناشئة، تقدّمهم مستثمرون من روسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا وكازاخستان والولايات المتحدة، ما يرسّخ مكانة أبوظبي وجهة استثمارية عالمية تجمع بين الاستقرار الاقتصادي والفرص النوعية.

وكشف المركز عن تسجيل القطاع العقاري في إمارة أبوظبي أداءً استثنائياً خلال النصف الأول من عام 2025، محققاً نمواً قياسياً في قيمة التصرفات العقارية بنسبة 39 % لتصل إلى 51.72 مليار درهم، مقابل 37.20 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.

وارتفع عدد معاملات التصرفات العقارية بنسبة 12 % ليبلغ 14.167 معاملة، ما يعكس نشاطاً متسارعاً في السوق مدفوعاً بازدياد أنشطة البيع والشراء والرهون العقارية.

وشهدت تصرفات البيع والشراء نمواً بنسبة 32 % في القيمة لتصل إلى 32.69 مليار درهم موزعة على 7.964 معاملة، وسجَّلت الرهون العقارية ارتفاعاً بنسبة 52 % في القيمة لتبلغ 19.03 مليار درهم من خلال 6.204 معاملة.

وأشار إلى أن الإمارات تعد وجهة استثمارية رائدة للمستثمرين الأجانب بمختلف القطاعات وفي مقدمتها القطاع العقاري، مع توفر العديد من العوامل الجاذبة للمستثمرين من دول العالم كافة، لاسيما سهولة ممارسة الأعمال، وارتفاع العائد الاستثماري على العقارات.