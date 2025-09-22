الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
اقتصاد

الذهب يقترب من أعلى مستوى قياسي

الذهب يقترب من أعلى مستوى قياسي
22 سبتمبر 2025 09:50

حوم الذهب قرب أعلى مستوى قياسي له اليوم الاثنين، مع ترقب المستثمرين لسلسلة خطابات من مسؤولي البنك المركزي الأميركي وبيانات التضخم هذا الأسبوع، بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي وأشار إلى إمكانية حدوث المزيد من الخفض.

زاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 3688.76 دولار للأوقية بحلول الساعة 02:17 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل مستوى قياسياً عند 3707.40 دولار يوم الأربعاء الماضي.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر0.5 بالمئة إلى 3723.70 دولار.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 بالمئة إلى 43.20 دولار للأونصة، لتقترب من أعلى مستوى في 14 عاماً. بينما تراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1398.40 دولار، وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1150.75 دولار.

المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
