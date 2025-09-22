قمة «أسوس» تناقش مستقبل الذكاء الاصطناعي السيادي في دبي



دبي (الاتحاد)

اختتمت «أسوس» قمَّتها التقنية الأولى للذكاء الاصطناعي في دبي، بمشاركة نخبة من عمالقة شركات التقنية العالمية، من بينها إنفيديا وإي إم دي ومايكرون وويكا وفوكس لينك وشنايدر إلكتريك وداتا دايركت نتوركس، حيث شهدت القمة حواراً استراتيجياً حول مستقبل الذكاء الاصطناعي السيادي، مؤكدة أهمية تعزيز الاستقلالية الوطنية في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها وحوكمتها. وشهدت القمة إطلاق أسوس خدماتها المتكاملة في مجال حلول الذكاء الاصطناعي السيادي، في خطوة تعزز دعم مسارات التحول الرقمي المعتمد على الذكاء الاصطناعي. وقال باول جو، النائب الأول للرئيس والرئيس المشارك لمجموعة المنصات المفتوحة: «لقد تطوّر الذكاء الاصطناعي السيادي من كونه ميزة استراتيجية إلى ضرورة وطنية، تواكب المستقبل وتلبي أكثر المتطلبات صرامة في مجالات الأمن والأداء والامتثال. واستعرضت «أسوس» خلال القمة حلول البنية التحتية المتكاملة، مؤكدة التزامها بتسريع اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، عبر التعاون الوثيق مع شركاء المنظومة، وتقدّم الشركة بنية تحتية شاملة للذكاء الاصطناعي السيادي، متوافقة مع السياسات المحلية وأعلى معايير الأمن، وتشمل الحوسبة عالية الأداء والتخزين القابل للتوسع، وصولاً إلى الطاقة المستدامة وتقنيات التبريد من الجيل الجديد. وخلال القمة، عُرضت دراسات حالة من قطاعات متعددة، تشمل القطاع الحكومي، وقطاع التصنيع، والمدن الذكية، وقطاع الرعاية الصحية، بما يؤكد خبرة الشركة في تقديم حلول عملية للذكاء الاصطناعي السيادي، وتم إطلاق منصة مركز أسوس لنشر البنية التحتية، والتي أتمّت الشركة من خلالها عملية تركيب مخصّصة واسعة النطاق لوحدات الذكاء الاصطناعي من «أسوس» المزوّدة بأنظمة NVIDIA GB200 NVL72 في غضون 30 دقيقة فقط - شاملةً نشر نظام التشغيل، وتهيئة الذاكرة والتخزين، وتكامل الشبكة، وتثبيت برنامج تشغيل وحدة معالجة الرسوميات/إنفيني باند، وإعدادات الأمان لإدارة الحسابات. وبفضل هذه المنظومة المتكاملة، يستطيع العملاء تسريع دخول منتجاتهم إلى السوق وتحقيق تفوق تشغيلي. وفي قطاع الرعاية الصحية، أبرمت أسوس شراكة مع مراكز أبحاث وطنية لتطوير الأبحاث والطب الدقيق عبر منصة ذكاء اصطناعي متقدمة طورتها داخليًا. وأتاحت هذه المنصة تحقيق إنجازات رائدة في تحليل الجينوم، والمحاكاة الجزيئية، وتوصيف الصور، ومعالجة اللغة بالذكاء الاصطناعي، مقارنة بالأنظمة التقليدية المعتمدة على وحدات المعالجة المركزية. وخلال القمة قدمت مجموعة من الشركات الرائدة في القطاع أحدث منتجاتها، حيث سلّطت إنفيديا الضوء على بنيتها التحتية الجديدة NVIDIA GB300 NVL72، ومنصة NVIDIA Omniverse، ومنظومات عمل الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مؤكدةً التأثير التحولي للتقنيات عبر مختلف القطاعات. كما قامات إي إم دي بعرض خوادمها المدعومة بمعالجات AMD EPYC، وتشمل: RS501A-E12-RS12U، وESC8000A-E13P، وRS720A-E13-RS8G، المزودة بمعالجات EPYC 9005»Zen5/5c" التي تصل إلى 192 نواة، لتوفير تسريع محلي استثنائي لأعباء عمل مراكز البيانات من الجيل التالي. كما كشفت شركة مايكرون عن أول وسيط تخزين ذي حالة ثابتة في العالم بواجهة PCIe Gen6 - Micron 9650 - الداعم لأنظمة التبريد السائل والمصمم لتدريب الذكاء الاصطناعي والاستدلال. كما أبرزت وحدة التخزين Micron 6600 ION SSD بسعة تصل إلى 245 تيرابايت لدعم مراكز البيانات الضخمة، بالإضافة إلى وحدات الذاكرة المسجلة متعددة الرتب وعالية النطاق الترددي لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي المستقبلية. وعرضت شركة ويكا حلول تخزين عالية الأداء مصممة لتسريع مسارات عمل الذكاء الاصطناعي السيادي، فيما كشفت شنايدر إلكتريك عن ابتكارات مستدامة في مجالي الطاقة والتبريد، موجهة للبنية التحتية الإقليمية للذكاء الاصطناعي، أما فوكس لينك فقدمت حلولاً متقدمة للذكاء الآلي المعزّز بالذكاء الاصطناعي، وأكدت التزامها بالابتكار عبر مراكز بياناتها المخصصة، التي تسرّع تطوير الروبوتات، وتمهد الطريق نحو المصانع المؤتمتة بالكامل، وقامت شركة داتا دايركت نتوركس بطرح منصة DDN Infinia من الجيل الجديد لذكاء البيانات، والمخصّصة للذكاء الاصطناعي الشامل، لتمكين الشركات من إدارة مسارات عمل بيانات الذكاء الاصطناعي وتسريعها وتوسيع نطاقها بمرونة. وتدعم خدمات الذكاء الاصطناعي السيادي، المؤسسات على امتداد دورة حياة الذكاء الاصطناعي بالكامل، عبر خمسة محاور رئيسية: التصميم الاستراتيجي للبنية التحتية، والتنفيذ السلس للحوسبة، وضبط الأداء المتقدم، وتطوير منصات الذكاء الاصطناعي، وإدارة دورة الحياة الشاملة. ويستند تصميم كل خدمة إلى هندسة دقيقة تحقق الأمن وقابلية التوسع والامتثال التنظيمي، بما يمكّن العملاء من بلوغ التميز التشغيلي والسيادة الرقمية الحقيقية.