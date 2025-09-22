خبراء ماليون لـ«الاتحاد»: عوامل اقتصادية تعزّز قدرة الذهب على تجاوز 4 آلاف دولار

حسام عبدالنبي (أبوظبي)



أكد خبراء ماليون أن وصول الذهب إلى مستوى 4000 دولار يُعد احتمالاً قائماً خلال الفترة الحالية، لكن يجب الحذر من أن أي استقرار في الاقتصاد العالمي أو تحسن في ثقة المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر قد يبطئ المسار الصاعد للذهب، إضافة إلى احتمال تباطؤ وتيرة مشتريات البنوك المركزية، وذلك مع ارتفاع قيمة احتياطاتها الذهبية مقارنةً ببقية الأصول.

وقالوا لـ«الاتحاد» إن هناك عدداً من العوامل التي تعزّز قدرة الذهب على الصعود، وأهمها قيام الفيدرالي الأميركي ببدء عمليات خفض الفائدة، واستمرار ارتفاع معدلات التضخم العالمية، ما يعزز الإقبال على الذهب كملاذ آمن لحماية الثروات من تآكل القوة الشرائية.

وأضافوا أن تراجع قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية وزيادة مشتريات البنوك المركزية وتدفقات الصناديق المتداولة، سيجعل المعدن الأصفر أكثر جاذبية للمستثمرين، فضلاً عن تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي خلال السنوات المقبلة، مشيرين إلى أن الاستقرار الحالي للأسعار قرب مستوى 3700 دولار، يبدو أقرب إلى مرحلة تراكمية، وليس مؤشراً على نفاد الزخم.

وكان «دويتشه بنك» قد رفع توقعاته لمتوسط أسعار الذهب للعام المقبل إلى 4 آلاف دولار للأونصة، وأرجع ذلك إلى أوضاع الصرف الأجنبي وأسعار الفائدة المواتية، التي قد تدفع أسعار الذهب إلى مزيد من المكاسب. كما ذكر «بنك أوف أميركا» أن النزاعات الجيوسياسية قد تدفع أسعار الذهب إلى 4 آلاف دولار.

أحمد أسامة

احتمال قائم

وأكد أحمد أسامة، كبير المحللين الاقتصاديين في «إيفست»، إن وصول الذهب إلى مستوى 4000 دولار يُعد احتمالاً قائماً خلال الفترة الحالية، خاصة بعد قيام الفيدرالي الأميركي ببدء عمليات خفض الفائدة الأسبوع الماضي بـ25 نقطة أساس مع توقعات الأسواق عمليات خفض للفائدة بقيمة 50 نقطة أساس خلال المتبقي من عام 2025.

وقال إن ذلك الارتفاع المتوقع يتعزّز مع استمرار تراجع أرقام سوق العمل الأميركي خلال القراءات الأخيرة، وهو ما سيجعل الفيدرالي مضطراً لتحفيز الأسواق عن طريق خفض الفائدة، الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي على أسعار الذهب، مدللاً على ذلك بتحقيق الذهب خلال الأسبوع الماضي قمة تاريخية جديدة حول مستويات 3707 دولارات، إضافة إلى أن استمرار ارتفاع معدلات التضخم العالمية سيعزّز الإقبال على الذهب كملاذ آمن لحماية الثروات من تآكل القوة الشرائية، فيما سيكون لسياسة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي دور حاسم، موضحاً أن التوجه نحو خفض أسعار الفائدة بشكل متكرر من شأنه أن يقلّل من جاذبية السندات والدولار ويدعم أسعار الذهب بشكل مباشر.

ويرى أسامة، أن تراجع قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية سيجعل المعدن الأصفر أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين إلى جانب الدور الذي قد تلعبه مشتريات البنوك المركزية خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، إذا استمرت بوتيرة قوية ومع ذلك، لكنه حذّر من أن أي استقرار في الاقتصاد العالمي أو تحسن في ثقة المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر، قد يبطئ هذا المسار الصعودي للذهب، مختتماً بالتأكيد على أن بلوغ الذهب مستوى 4000 دولار ليس سيناريو قريب المدى بالضرورة، لكنه يبقى احتمالاً واقعياً إذا استمرت حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي في التصاعد خلال السنوات المقبلة.

أولي هانسن



أقوى أداء سنوي

ومن جهته، قال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في «ساكسو بنك»، إن أسعار الذهب نمت بنسبة 40% منذ بداية العام، ليقترب من تسجيل أقوى أداء سنوي له منذ عام 1979، في مؤشر واضح على حالة القلق المتزايدة لدى المستثمرين تجاه مستقبل الاقتصاد العالمي، وبالأخص الاقتصاد الأميركي، مؤكداً أن النظرة الإيجابية تجاه الذهب على المدى الطويل لا تزال قائمة، وأن أمامه مجالاً واسعاً لتحقيق مكاسب إضافية مدعومة بجملة من العوامل الجوهرية، في مقدمتها تراجع قوة الدولار الأميركي، وهو عامل تقليدي يعزز جاذبية الذهب كأداة للتحوط وحفظ القيمة، إضافة إلى انخفاض تكاليف التمويل مع دخول لجنة السوق المفتوحة الفدرالية في مرحلة جديدة من خفض أسعار الفائدة، الأمر الذي يزيد من إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة.

وتابع هانسن: يُضاف إلى ذلك أن تدفقات الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) نحو الذهب خلال عام 2025 تخطّت بالفعل إجمالي التدفقات الخارجة المسجلة في العامين السابقين معاً، في إشارة واضحة إلى عودة الثقة وتنامي الاهتمام بهذا الأصل الاستراتيجي.

وأشار إلى أنه رغم ذلك، لا يخلو المشهد من بعض التحديات التي قد تُشكل رياحاً معاكسة، أبرزها احتمال تباطؤ وتيرة مشتريات البنوك المركزية، وذلك مع ارتفاع قيمة احتياطاتها الذهبية مقارنةً ببقية الأصول، وهو ما قد يدفع بعض البنوك إلى تقليص وتيرة الشراء، لافتاً إلى أن هذا العامل قد يتلاشى أمام محرك أقوى وأكثر تأثيراً يتمثل في التخوف من تدخلات سياسية مباشرة في قرارات السياسة النقدية، أو حتى محاولة السيطرة على توجهات البنك المركزي، ما قد يؤدي إلى انفلات توقعات التضخم وخروجها عن نطاق السيطرة، إضافةً إلى إثارة شكوك أوسع بشأن استدامة الأوضاع المالية الأميركية.

ويرى هانسن، أنه في حال تحقق هذا السيناريو، فإن الذهب قد لا يكتفي بالوصول إلى الهدف قصير الأجل عند مستوى 4000 دولار للأونصة، بل قد يتجاوزه بكثير مدفوعاً بمزيج من الطلب الاستثماري القوي، والمخاوف الهيكلية بشأن الاقتصاد العالمي، وتزايد الاضطرابات الجيوسياسية والمالية على حد سواء، مختتماً بالقول إن الذهب سيظل مرشحاً لأن يكون الملاذ الأبرز للمستثمرين الباحثين عن حماية رؤوس أموالهم في مرحلة تتسم بارتفاع عدم اليقين وتزايد المخاطر النظامية.

فيجاي فاليشا

تصحيح

وبدوره ذكر فيجاي فاليشا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في «سنشري فاينانشال» أن الذهب يتداول حالياً قرب مستوى 3700 دولار للأونصة، والاستقرار الحالي للأسعار يبدو أقرب إلى مرحلة تراكمية، وليس مؤشراً على نفاد الزخم، خصوصاً وأن خفض الفائدة الذي أعلن عنه مجلس الاحتياطي الفيدرالي جاء مصحوباً بنبرة أقل ميلاً للتيسير من جانب «باول»، ما أدى إلى ارتفاع الدولار مؤقتاً وتراجع الذهب عن قمته.

وأكد أن الذهب أظهر قدرة عالية على الصمود أمام عوامل الضغط المختلفة، فقد استوعب قوة الدولار ورد الفعل الحذر نسبياً من الفيدرالي دون أن يختل سعره، ما يعكس متانة الأسواق الأساسية للمعدن الأصفر، فضلاً عن أن مواقع المستثمرين الحالية تمنح الذهب مجالاً إضافياً للصعود، إذ لا تزال حيازات صناديق المؤشرات والمراكز الطويلة في العقود الآجلة أقل بكثير من ذرواتها السابقة، مما يترك مساحة لمزيد من المكاسب.

وأضاف أنه فيما يخص البيئة الاقتصادية الكلية، فتظل الظروف مواتية، إذ يواصل المتداولون توقع احتمال خفض الفائدة مرتين إضافيتين قبل نهاية العام، وهو ما قد يضغط على الدولار ويعزز الطلب على الأصول غير المربحة مثل الذهب، منوهاً بأن مؤسسات مالية كبرى عدة بدأت تتوقع أن يصل الذهب إلى مستوى 4000 دولار، وربما يتجاوزه بحلول عام 2026، في ظل استمرار التيسير النقدي والمخاطر الجيوسياسية المستمرة التي تشكل عاملاً محفزاً للارتفاع.

وأشار فاليشا إلى أن العوامل السياسية تلعب دوراً إضافياً في تعزيز الطلب على الذهب كملاذ آمن، ولاسيما المخاوف بشأن استقلالية الفيدرالي الأميركي، وهو ما يزيد من قيمة الذهب كأداة للتحوط ضد المخاطر، مؤكداً أنه مع إمكانية حدوث تصحيحات قصيرة المدى، يظل احتمال وصول الذهب إلى 4000 دولار أو تجاوزه قائماً بقوة، مع ميل واضح للتوازن بين المخاطر نحو استمرار الصعود.