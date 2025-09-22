الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«سوق أبوظبي» يدرج أول صندوق استثماري متداول ذي طابع خاص بالمنطقة

«سوق أبوظبي» يدرج أول صندوق استثماري متداول ذي طابع خاص بالمنطقة
22 سبتمبر 2025 16:25

 
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية إدراج صندوق بورياس سولاكتيف للحوسبة الكمومية يوستس المتداول ليكون الصندوق السابع عشر المدرج في السوق، والثاني الذي يُدرج هذا العام.
وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: يشكّل إدراج أول صندوق استثماري متداول ذي طابع خاص خطوة نوعية، تؤكد التزامنا بتعزيز وتنويع الخيارات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين، وترسّخ سعينا الدائم نحو إضافة منتجات مبتكرة تلبي تطلعات المستثمرين وتواكب التطورات العالمية، وتُعد الحوسبة الكمومية من أبرز المجالات الواعدة التي تمتلك القدرة على إحداث تحولات جوهرية في العديد من القطاعات وفتح آفاق جديدة لخلق القيمة. وأضاف: من خلال هذا الصندوق نتيح للمستثمرين فرصة الدخول إلى قطاع يتصدّر مشهد النمو العالمي المقبل بما يزخر به من فرص استراتيجية، وقد شهدنا خلال الأعوام الأربعة الماضية نمواً لافتاً في تداولات الصناديق الاستثمارية المدرجة، حيث سجلت توسعاً بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 185%، ومع توسيع باقة منتجاتنا الاستثمارية وتعزيز مستويات السيولة، نواصل دعم جهود إمارة أبوظبي في التحول نحو اقتصاد متنوّع قائم على المعرفة، وتحقيق نمو مستدام يعود بالنفع على جميع أصحاب المصلحة.
بدوره، قال شريف سالم، الشريك ومدير إدارة الأسواق المالية في شركة لونيت: يمثل إدراج صندوق المؤشرات المتداولة ذي الطابع الخاص، والذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، في سوق أبوظبي للأسواق المالية خطوة نوعية تندرج ضمن جهود شركة لونيت لتوفير حلول استثمارية مبتكرة للمستثمرين وتعزيز مكانة إمارة أبوظبي كمركز مالي رائد عالمياً.
ويُقدّم سوق أبوظبي للأوراق المالية، الذي يضم أكبر مجموعة من الصناديق الاستثمارية المتداولة في المنطقة، للمستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين حلولاً ميسّرة وفعّالة تتيح لهم الوصول إلى العديد من الأسواق الإقليمية والعالمية.

أخبار ذات صلة
31 مليار درهم مكاسب القيمة السوقية لأسهم أبوظبي خلال أسبوع
16.6 مليار درهم مكاسب سوقية للأسهم المحلية
سوق أبوظبي للأوراق المالية
