«تبريد» و«جونسون كونترولز» توقعان اتفاقية لتطوير تقنيات متقدمة



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد» وشركة «جونسون كونترولز» العالمية المتخصّصة في مجال المباني الذكية والصحية والمستدامة، اليوم توقيع اتفاقية مشتركة تهدف إلى تسريع عملية تطوير وتوفير تقنيات تبريد مبتكرة ومتقدمة.

وتركّز الشراكة على تحقيق مكاسب في كفاءة استهلاك الطاقة، والموثوقية، وخفض إجمالي التكلفة الكلية، مع دعم استراتيجيات الحياد المناخي في المنطقة وأولويات أطر البيئة والمجتمع وحوكمة الشركات (ESG).

كما تركّز الاتفاقية على توريد مبردات طرد مركزي متقدمة من الجيل الجديد لتعزيز كفاءة الأنظمة والحد من الأثر المناخي، بالاستفادة من تحليلات الأداء، التي توفّرها منصات «جونسون كونترولز» للتحسين الفوري للأداء وتعزيز موثوقية العمليات.

تمّ توقيع الاتفاقية خلال حفل استضافه المقر الرئيسي لشركة «تبريد» في أبوظبي، بحضور خالد المرزوقي، الرئيس التنفيذي للشركة، و«ريتشارد ليك»، نائب الرئيس ورئيس شركة «جونسون كونترولز» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال خالد المرزوقي إن هذه الاتفاقية تسهم في دعم الطرفين عبر ضمان توريد المعدات الأساسية لمشاريع البنية التحتية واسعة النطاق، لافتاً إلى أن الجمع بين التميّز التشغيلي لشركة تبريد والتقنيات المتقدمة للمبردات من شركة جونسون كونترولز، سيمكّن من تحقيق فوائد ملموسة للعملاء والمجتمعات على حد سواء، من خلال تحقيق كفاءة استثنائية في استهلاك الطاقة وترسيخ موثوقية عمليات تبريد المناطق.

من جانبه قال «ريتشارد ليك»، إن الشراكة مع تبريد تُعد فرصة لإبراز كيف يمكن للتقنيات الموثوقة والخدمات المعتمدة على البيانات تعزيز مستوى الأداء في قطاع تبريد المناطق على نطاق واسع، موضحاً أن الجانبين سيعملان معاً على تلبية الطلب المتزايد على التبريد في المناطق الحضرية سريعة النمو، مع خفض استهلاك الطاقة والانبعاثات، بما يسهم في ضمان جودة الحياة.

وترتكز الشراكة على محورين رئيسيين، يتعلق الأول بالمبردات التي تستخدم التقنيات المتقدمة، حيث ستوفّر شركة «جونسون كونترولز» مجموعة واسعة من المبردات كبيرة السعة، المزوّدة بمحركات متغيرة السرعة وأنظمة معيارية للأحمال المرنة، وجميعها مصمّمة لخفض استهلاك الطاقة وتقليل متطلبات الصيانة، مع تعزيز كفاءة استغلال المساحات داخل محطات تبريد المناطق التابعة لشركة «تبريد»، والثاني خدمات دورة الحياة المتكاملة، التي تشمل الدعم في مجالي التصميم والهندسة، وأعمال التشغيل وإعادة التشغيل، وضمانات الأداء القائمة على مؤشرات رئيسية، إلى جانب التحديثات وأعمال التجديد، وخدمات المراقبة عن بُعد عبر مراكز تشغيل الشبكات، وذلك بهدف إطالة عمر الأصول وتقليل التكاليف الإجمالية لملكية المعدات والمبردات.

وتتماشى هذه الاتفاقية الإطارية مع الأهداف العالمية للاستدامة من خلال التركيز على التقنيات الموفرة للطاقة والمنخفضة الانبعاثات، واعتماد مواد تبريد أقل تأثيراً على البيئة، إضافةً إلى تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري وكفاءة استخدام الموارد، بما يربط التحسينات على مستوى المحطات بالسياسات الأشمل للحد من الانبعاثات الكربونية.