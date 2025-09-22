«المالية» تنظم ملتقى المشاركة الرقمية في القرار الحكومي



دبي (الاتحاد)



نظمت وزارة المالية «ملتقى المشاركة الرقمية في القرار الحكومي: شراكة، تفاعل، تأثير» في بدبي، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والدولية؛ بهدف تسليط الضوء على آليات المشاركة الرقمية كأداة استراتيجية لصناعة السياسات وتحسين الخدمات الحكومية، وتعزيز التكامل بين صناع القرار والمجتمع من خلال أدوات رقمية مبتكرة.

ويأتي تنظيم الملتقى في إطار التزام الوزارة بتعزيز مفاهيم الشراكة الحكومية المجتمعية، وتطوير قنوات تفاعلية مبتكرة تمكّن المجتمع من المساهمة المباشرة في صياغة القرارات والسياسات العامة، بما ينسجم مع رؤية «نحن الإمارات 2031» ومستهدفات «مئوية الإمارات 2071».

وحضر الملتقى، يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، والمهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وعدد من القيادات الحكومية، كما شهد الملتقى مشاركة واسعة من عدد من الجهات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المحلي من الشباب وكبار المواطنين وأصحاب الهمم.

وفي كلمته الافتتاحية للملتقى، قال يونس حاجي الخوري: يمثل الملتقى منصة استراتيجية تعكس إيمان دولة الإمارات الراسخ بأن إشراك المجتمع في صناعة القرار الحكومي يمثل ركناً أساسياً في تطوير السياسات وصياغة مستقبل الخدمات الحكومية، إن دولة الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، وضعت التحول الرقمي كخيار استراتيجي يتجاوز كونه نقلة تقنية، ليشكل تحولاً متكاملاً يعيد بناء العلاقة بين الحكومة والمجتمع. وفي قلب هذا التحول، تأتي المشاركة الرقمية كأداة محورية لصناعة القرار، تُمكّن الأفراد من التعبير عن آرائهم وتطلعاتهم، وتتيح للحكومة الاستفادة من هذه المدخلات في وضع سياسات عامة أكثر تأثيراً واستجابة للواقع.

من جانبها، قالت عائشة يوسف وكيل وزارة تمكين المجتمع، إن هذا الملتقى يمثل خطوة نوعية لترسيخ ثقافة الابتكار وتحويل المعرفة الرقمية إلى ركيزة للتنمية، مشيرةً إلى أن أهميته تكمن في كونه مساحة تجمع الخبرات وتفتح المجال لتبادل الأفكار، بما يعزز مكانة الدولة في مضمار التحول الرقمي العالمي.

بدوره، أكد خالد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، أن المشاركة الرقمية تمثل المحرك الأساسي لتمكين الشباب كشركاء فاعلين في صناعة القرار، فالأدوات والمنصات الرقمية توفر مساحات حيوية لعرض الأفكار والرؤى، مما يجعل السياسات الحكومية أقرب إلى تطلعاتهم. ويُعد هذا التحوّل في نمط التواصل مع المجتمع مدخلاً لتفعيل دور الشباب كقوة دافعة للتنمية، وبناء مستقبل يعكس طموحات جميع فئات المجتمع.

