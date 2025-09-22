«حرة مطار الشارقة» تشارك بمعرض المجوهرات في هونغ كونغ



هونغ كونغ (الاتحاد)

شاركت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي في معرض المجوهرات والأحجار الكريمة «هونغ كونغ» 2025، أحد أكبر الأحداث المتخصّصة من نوعه على مستوى آسيا، والذي عُقدت فعالياته في مركز هونغ كونغ للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 17 إلى 21 سبتمبر، بحضور أكثر من 3000 عارض من مختلف دول العالم.

وجاءت مشاركة الهيئة في هذا الحدث العالمي في إطار جهودها لاستقطاب الاستثمارات في قطاع الذهب والمجوهرات، حيث سلطت الضوء من خلال منصتها في المعرض على خدماتها المبتكرة والمرافق والبنى التحتية المتطورة والحلول الاستثمارية التي توفرها للمستثمرين، إلى جانب تعريف العارضين والزوّار بالفرص الواعدة والإمكانات المتاحة ضمن قطاع صناعة الذهب والمجوهرات في إمارة الشارقة.

كما استعرضت الهيئة خلال مشاركتها في المعرض المزايا التنافسية والتسهيلات التي تتيحها للشركات العاملة في قطاع صناعة الذهب والمجوهرات من خلال «مجمع الذهب والألماس والسلع» التابع لها والذي يعد أحد أكبر المراكز لمصافي الذهب في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يضم أكثر من 55 مصفاة للذهب، ويحتضن ما يزيد على 250 شركة إقليمية وعالمية متخصّصة في مجال صناعة وتجارة معادن الذهب والبلاتين والفضة والتيتانيوم.

وأكد سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، أن مشاركة الهيئة في معرض هونغ كونغ 2025 للمجوهرات والأحجار الكريمة، جاءت انطلاقاً من حرصها على تعزيز حضورها في أهم الفعاليات الدولية المتخصصة، بهدف تسليط الضوء على البنية التحتية المتقدمة والمرافق والخدمات النوعية، التي توفرها حرة مطار الشارقة الدولي للمستثمرين في قطاع الذهب والمجوهرات، لاسيما ضمن مجمع الذهب والألماس والسلع، الذي أصبح يشكل مركزاً إقليمياً رائداً يضم نخبة من الشركات العالمية في صناعة المعادن الثمينة.