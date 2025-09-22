«فيتش» ترفع تصنيف «الاتحاد للتأمين» إلى «+BBB»

دبي (الاتحاد)

رفعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، تصنيف شركة الاتحاد للتأمين إلى «+BBB» من «BBB» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ووفق بيان أصدرته الشركة أمس يعكس هذا التصنيف التحسن في أداء الشركة المالي، والذي جاء نتيجة الجهود التي بذلها مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لتحسين ربحية أعمال التأمين «الاكتتاب»، كما يعكس التصنيف الجديد قوة الميزانية العمومية للشركة، وسجل أعمالها المتميز، بالإضافة إلى الحماية القوية لإعادة التأمين.

وحققت شركة الاتحاد للتأمين أرباحاً صافية بعد الضريبة، خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 23 مليون درهم، مقارنة ب 13 مليون درهم، خلال الفترة المقابلة من العام 2024، وجاء هذا التحسن في الأداء المالي بعد إيقاف بعض الأنشطة غير المربحة في عام 2023.

من جانبه قال رامز أبو زيد، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للتأمين: لقد سعدنا برفع وكالة فيتش لتصنيفنا الذي يعكس الجهود المبذولة من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، بقيادة رئيس مجلس الإدارة الشيخ ناصر المعلا، لتعزيز الوضع المالي للشركة ودفع عجلة نموها المستدام، وسنواصل تحقيق المزيد من التقدم مع الحفاظ على أعلى معايير الحوكمة والأداء.

وأضاف: يعزز هذا التصنيف الثقة التي يضعها مساهمونا وعملاؤنا في الشركة كما يبرز التزامنا المستمر بالابتكار والتميز التشغيلي والنمو المستدام لضمان إضافة قيمة لجميع الشركاء.

ويعكس التصنيف الجديد من فيتش قوة نموذج أعمال شركة الاتحاد للتأمين وقدرتها على مواجهة التحديات، بالإضافة إلى التقدم الذي أحرزته الشركة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، ومع هذا التصنيف المرتفع والنظرة المستقبلية المستقرة، فإن الاتحاد تتمتع بقدرة قوية على تعزيز مكانتها في السوق، ومواصلة تحقيق النمو على المدى الطويل.