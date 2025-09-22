الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«فيتش» ترفع تصنيف «الاتحاد للتأمين» إلى «+BBB»

«فيتش» ترفع تصنيف «الاتحاد للتأمين» إلى «+BBB»
22 سبتمبر 2025 17:21

دبي (الاتحاد)
رفعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، تصنيف شركة الاتحاد للتأمين إلى «+BBB» من «BBB» مع نظرة مستقبلية مستقرة. 
ووفق بيان أصدرته الشركة أمس يعكس هذا التصنيف التحسن في أداء الشركة المالي، والذي جاء نتيجة الجهود التي بذلها مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لتحسين ربحية أعمال التأمين «الاكتتاب»، كما يعكس التصنيف الجديد قوة الميزانية العمومية للشركة، وسجل أعمالها المتميز، بالإضافة إلى الحماية القوية لإعادة التأمين.
وحققت شركة الاتحاد للتأمين أرباحاً صافية بعد الضريبة، خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 23 مليون درهم، مقارنة ب 13 مليون درهم، خلال الفترة المقابلة من العام 2024، وجاء هذا التحسن في الأداء المالي بعد إيقاف بعض الأنشطة غير المربحة في عام 2023.

  • «فيتش» ترفع تصنيف «الاتحاد للتأمين» إلى «+BBB»
أخبار ذات صلة
«بريسايت» و«شروق» تطلقان صندوقاً عالمياً بـ 100 مليون دولار للابتكار في الذكاء الاصطناعي
«أليك القابضة» تعلن النطاق السعري لأسهمها وبدء الاكتتاب للطرح العام الأولي

من جانبه قال رامز أبو زيد، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للتأمين: لقد سعدنا برفع وكالة فيتش لتصنيفنا الذي يعكس الجهود المبذولة من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، بقيادة رئيس مجلس الإدارة الشيخ ناصر المعلا، لتعزيز الوضع المالي للشركة ودفع عجلة نموها المستدام، وسنواصل تحقيق المزيد من التقدم مع الحفاظ على أعلى معايير الحوكمة والأداء.
وأضاف: يعزز هذا التصنيف الثقة التي يضعها مساهمونا وعملاؤنا في الشركة كما يبرز التزامنا المستمر بالابتكار والتميز التشغيلي والنمو المستدام لضمان إضافة قيمة لجميع الشركاء.
ويعكس التصنيف الجديد من فيتش قوة نموذج أعمال شركة الاتحاد للتأمين وقدرتها على مواجهة التحديات، بالإضافة إلى التقدم الذي أحرزته الشركة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، ومع هذا التصنيف المرتفع والنظرة المستقبلية المستقرة، فإن الاتحاد تتمتع بقدرة قوية على تعزيز مكانتها في السوق، ومواصلة تحقيق النمو على المدى الطويل.

آخر الأخبار
«بريسايت» و«شروق» تطلقان صندوقاً عالمياً بـ 100 مليون دولار للابتكار في الذكاء الاصطناعي
اقتصاد
«بريسايت» و«شروق» تطلقان صندوقاً عالمياً بـ 100 مليون دولار للابتكار في الذكاء الاصطناعي
اليوم 15:17
«أليك القابضة» تعلن النطاق السعري لأسهمها وبدء الاكتتاب للطرح العام الأولي
اقتصاد
«أليك القابضة» تعلن النطاق السعري لأسهمها وبدء الاكتتاب للطرح العام الأولي
اليوم 15:16
«غرف دبي» تناقش مع ممثلي 25 شركة كورية آفاق التعاون
اقتصاد
«غرف دبي» تناقش مع ممثلي 25 شركة كورية آفاق التعاون
اليوم 15:15
الحقايق تروى المشهد في مهرجان «البيت متوحد» لسباقات الهجن
الرياضة
الحقايق تروى المشهد في مهرجان «البيت متوحد» لسباقات الهجن
اليوم 15:08
صورة موضوعية
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي يقود عصراً جديداً للتلفزيونات الذكية
اليوم 15:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©