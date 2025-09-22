الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

مجلس الأعمال الإماراتي الكوري يبحث تشكيل فرق عمل قطاعية

مجلس الأعمال الإماراتي الكوري يبحث تشكيل فرق عمل قطاعية
23 سبتمبر 2025 01:11

أبوظبي (الاتحاد)

بحث الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي الكوري، الذي نظمه اتحاد غرف الإمارات بالتعاون مع غرفة أبوظبي ووزارة الخارجية، في أبوظبي، تشكيل فرق عمل قطاعية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية، وصناعات المحتوى، والطاقة، والتصنيع المتقدم، فضلاً عن تنمية وتعزيز علاقات الأعمال بين البلدين الصديقين.
حضر الاجتماع من الجانب الإماراتي، عبد الله سلطان العويس، نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات، رئيس غرفة الشارقة، ورئيس الجانب الإماراتي في مجلس الأعمال، وعلي محمد المرزوقي، مدير غرفة أبوظبي، ومحمد أحمد أمين العوضي، مدير غرفة الشارقة، فيما حضر من الجانب الكوري معالي جين سيك يون، رئيس رابطة التجارة الدولية الكورية، إلى جانب ممثلي 65 جهة وشركة من البلدين.
وأكد العويس، أهمية العلاقات الإماراتية الكورية المشتركة، والتي تُعد نموذجاً متميزاً للشراكة الاستراتيجية القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مؤكداً أنها شهدت خلال العقود الماضية تطوراً ملحوظاً في مختلف المجالات، 
وقال، إن الاجتماع يمثل منصة مثالية لتعزيز الحوار المباشر بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين.
وأكد معالي جين سيك يون رئيس رابطة التجارة الدولية الكورية، أن دولة الإمارات تعتبر الشريك الاستراتيجي الأول لكوريا في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن مجلس الأعمال سيكون المنصة التي تتواصل عبرها الشركات لخلق فرص ملموسة للتعاون الثنائي.

الغرف الإماراتية
الإمارات
غرفة أبوظبي
جمهورية كوريا
