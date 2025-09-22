«سياحية عجمان» تنظم زيارة ترويجية لعدة مدن صينية

عجمان (الاتحاد)

أطلقت دائرة التنمية السياحية في عجمان، جولة ترويجية جديدة تستهدف جمهورية الصين الشعبية، وتستمر حتى 26 سبتمبر الجاري.

وتتضمن الجولة زيارات لوفد الدائرة برئاسة محمود خليل الهاشمي، مدير عام الدائرة، إلى عدة مدن مهمة، تشمل شانغهاي، وهانغتشو، وشنزن، بهدف تعزيز علاقات التعاون والشراكات السياحية، وتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، في إطار جهود الدائرة المستمرة لتنشيط قطاع السياحة الوطني والارتقاء به.

وقال محمود خليل الهاشمي، إن الدائرة تواصل جهودها لمد جسور التعاون مع الأسواق العالمية، وتعزيز حضور عجمان على خريطة السياحة الدولية، لافتا إلى أن الإمارة تشهد نمواً متسارعاً في القطاع السياحي، الأمر الذي يضاعف من أهمية الترويج لمقوماتها الطبيعية والثقافية والترفيهية بما يرسّخ موقعها كوجهة مفضلة للزوّار من أنحاء العالم المختلفة.

وأضاف أن هذه الجولة تأتي في إطار حرص الدائرة على توسيع قاعدة الشراكات مع كبريات الجهات العاملة في السوق الصينية.