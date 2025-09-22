«أرادَ» تستحوذ على 75% من «ريجال» الإنجليزية بـ2.5 مليار درهم

الشارقة (وام)

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس إدارة شركة أرادَ، في العاصمة البريطانية لندن، توقيع صفقة استحواذ «أرادَ» على 75% من شركة «ريجال» الإنجليزية وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري بقطاع المشاريع الإسكانية متعددة الاستعمالات.

ويمثل الاستحواذ أول دخول لـ«أرادَ» إلى سوق المملكة المتحدة وتوسعها الدولي الثاني، بما يتماشى مع استراتيجيتها الطموحة للنمو وتنويع محفظة أعمالها على الخريطة الجغرافية العالمية، وبعد إثبات حضورها في الإمارات منذ انطلاق أعمالها في عام 2017 والتوسع نحو السوق الأسترالية في عام 2024.

ويمنح الاستحواذ على شركة «ريجال» الفرصة لـ«أرادَ» للانطلاق في لندن ويوفّر لها منصة لتسليم المشاريع في سوقها.

وتلتزم «أرادَ» في إطار هذه الصفقة، بضخ رأسمال استثماري مبدئي بقيمة 2.5 مليار درهم للاستحواذ على شركة «ريجال»، وستتحول إلى «أرادَ لندن»، وسيؤدي هذا الاستحواذ على المطور الإنجليزي، الذي يتمتع بسجل حافل يصل إلى 30 عاماً، إلى تسريع عملية تسليم محفظته السكنية الحالية التي تتضمن 10 آلاف وحدة عبر 11 مشروعاً، مع طموحاتٍ لمضاعفة هذا العدد بأكثر من ثلاث مرات على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة.

وقال سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي: «تُعد لندن إحدى المدن الرائدة على مستوى العالم، ويمثل توسعنا في هذا السوق خطوة استراتيجية في «أرادَ» نظراً للطلب الكبير على القطاع السكني، ويُعد هذا الاستثمار فرصة مهمة للإسهام في تسريع عملية تسليم الأصول السكنية الجديدة في لندن، بما يتماشى مع استراتيجيتنا طويلة الأجل لتنفيذ مشاريع عالية الجودة تمكّن الناس من عيش حياة أكثر صحة ورفاهية».

وأطلقت «أرادَ» على مدار ثمانية أعوام من تاريخها، 10 مشاريع ناجحة في جميع أنحاء الإمارات، بما في ذلك مشروع الجادة، أحد أكبر المشاريع العملاقة متعددة الاستعمالات في الدولة، وثلاث مراحل من مجتمع مَسار الأخضر الذي حقق مبيعات قياسية، و«أرماني بيتش رزيدنسز» في نخلة جميرا.