«دبي للخدمات المالية» تُطلق دفعة 2025 من برنامج «مسار»

دبي (الاتحاد)

أطلقت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة في مركز دبي المالي العالمي، دفعة 2025 من برنامجها «مسار» للخريجين، وهو مبادرة تهدف إلى إعداد المواهب الإماراتية لخوض مضمار العمل في مجال التنظيم المالي، ودعم طموح دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في بناء قدرات وطنية عالمية المستوى في قطاع الخدمات المالية.

وتضم دفعة العام ستة خريجين إماراتيين تم اختيارهم بناءً على تميّزهم الأكاديمي، وإمكاناتهم المهنية، والتزامهم بواجب الخدمة العامة، حيث سيشرعون حالياً في رحلة تدريبية لمدة عامين تُعِدُّهم ليكونوا الجيل القادم من قادة الهيئات التنظيمية المالية.

ولعب برنامج خريجي السلطة على مدار 19 عاماً دوراً فاعلاً في رعاية المواهب الإماراتية، وبناء القدرات ضمن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وقال فاضل العلي، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، يعكس إطلاق برنامج «مسار» التزامنا الراسخ برعاية المواهب الإماراتية، وتزويد الجيل القادم بالمهارات اللازمة لمواكبة التعقيدات المتزايدة في المشهد المالي.

وقال مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، شكّل برنامجنا للخريجين طوال 19 عاماً أساساً متيناً لاستراتيجيتنا في تنمية المواهب، ومع «مسار»، فإننا نواصل الارتقاء بهذا الإرث.