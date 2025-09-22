أصول القطاع المصرفي تتجاوز 5 تريليونات درهم بنمو 10%

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

ارتفع إجمالي الأصول المصرفية بنسبة 1% من 4.973 تريليون درهم في نهاية شهر يونيو الماضي إلى 5.024 تريليون درهم في نهاية شهر يوليو الماضي، حسب بيانات موجز التطورات النقدية والمصرفية الصادر عن المصرف المركزي.

وأظهرت البيانات أنه خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2025، ارتفع إجمالي الأصول بنسبة تجاوزت 10.17% أو ما يعادل 464 مليار درهم، مقارنة بنحو 4.56 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2024.

وأكدت البيانات ارتفاع إجمالي الائتمان بنسبة 1.4% من 2.334 تريليون درهم في نهاية شهر يونيو الماضي إلى 2.336 تريليون درهم في نهاية يوليو 2025، ولتبلغ نسبة ارتفاع إجمالي الائتمان خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 8.5% أو ما يعادل 185 مليار درهم، مقارنة بنحو 2.181 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2024، عازية نمو إجمالي الائتمان إلى الزيادة في الائتمان المحلي بقيمة 21 مليار درهم، والزيادة في الائتمان الأجنبي بقيمة 10.9 مليار درهم.

وأوضحت البيانات أن الارتفاع في الائتمان المحلي يرجع إلى الزيادة في الائتمان للقطاع الحكومي بنسبة 5.2%، والائتمان للقطاع العام “الكيانات المرتبطة بالحكومة” بنسبة 1.5%، والارتفاع في الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 0.5%، وأيضاً المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 2.5%.

ورصدت بيانات «المركزي» ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.1% من 3.045 تريليون درهم في نهاية شهر يونيو 2025 إلى 3.080 تريليوناً في نهاية يوليو الماضي. وأرجعت الارتفاع في إجمالي الودائع المصرفية إلى الزيادة في ودائع المقيمين بنسبة 1.1% لتصل إلى 2.82 تريليون درهم، وفي ودائع غير المقيمين بنسبة 1% لتصل إلى 259.7 مليار درهم.

وأشارت إلى أنه ضمن ودائع المقيمين ارتفعت كل من ودائع القطاع الحكومي بنسبة 2.9%، وودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 5%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 0.7%، بينما انخفضت ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 11.1% في نهاية شهر يوليو 2025.

وخلال السبعة أشهر الأولى من 2025، ارتفع إجمالي الودائع بنسبة 8.18% أو ما يعادل 233 مليار درهم، مقارنة بـ2.847 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2024.

وأعلن المصرف المركزي ارتفاع إجمالي عرض النقد «ن1» بنسبة 0.3% على أساس شهري من 1.026 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي إلى 1.029 تريليون درهم في نهاية يوليو 2025، ويرجع ذلك إلى ارتفاع بمقدار 6.8 مليار درهم في الودائع النقدية، متفوق على انخفاض بمقدار 3.5 مليار درهم في قيمة النقد المتداول خارج البنوك.

كما ارتفع إجمالي عرض النقد «ن2» بنسبة 0.6% من 2.531 تريليون درهم في نهاية يونيو2025 إلى نحو 2.547 تريليون درهم في نهاية يوليو. ويرجع الارتفاع بعرض النقد «ن2» إلى الارتفاع في عرض النقد «ن1»، والزيادة بمقدار 12.4 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.



أصول أجنبية

أظهرت بيانات المصرف المركزي، أن إجمالي أصول المصرف المركزي الأجنبية “لا تتضمن وضع شريحة الاحتياطي لدى المصرف المركزي وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي”، بلغت 969 مليار درهم في يوليو 2025 مقابل 969.3 مليار درهم في نهاية يونيو من العام ذاته. وتوزعت الأصول الأجنبية للمركزي، بواقع 333.8 مليار درهم للأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج، و583.7 مليار درهم أوراقاً مالية أجنبية، و51.5 مليار درهم للأصول الأجنبية الأخرى.

ووفقاً للبيانات الواردة في الميزانية العمومية الشهرية للمصرف المركزي، فقد انخفضت الميزانية العمومية للمصرف المركزي (إجمالي الخصوم ورأس المال) من 1.004 تريليون درهم بنهاية يونيو الماضي إلى 1.003 تريليون درهم بنهاية يوليو، وتوزعت الميزانية العمومية - فئة الخصوم ورأس المال كما في نهاية يوليو 2025، بواقع 480 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، و290 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و163.8 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و25.6 مليار للخصوم الأخرى، فيما بلغ رأس المال والاحتياطيات 44.4 مليار درهم.

أما الميزانية العمومية للمركزي - فئة الأصول، فقد توزعت بواقع 178.5 مليار درهم في النقد والأرصدة المصرفية، و170.7 مليار في الودائع، و610.4 مليار درهم في الاستثمارات، و0.1 مليار درهم في القروض والسلف، و44.1 مليار درهم للأصول الأخرى.