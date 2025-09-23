الذهب عند ذروة تاريخية وسط توقعات بمواصلة خفض الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق اليوم الثلاثاء، بدعم من توقعات متزايدة بمواصلة خفض أسعار الفائدة الأميركية وتراجع طفيف للدولار.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3752.43 دولار للأوقية (الأونصة)، عند الساعة 01:23 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3758.03 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم ديسمبر 0.3 بالمئة إلى 3787.60 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، مما جعل الذهب المقوم بالدولار أرخص للمشترين الأجانب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 43.98 دولار للأوقية، ليحوم قرب أعلى مستوى له في 14 عاما. وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1420.45 دولار، وصعد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1189.84 دولار.