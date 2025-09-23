الأربعاء 24 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الذهب عند ذروة تاريخية وسط توقعات بمواصلة خفض الفائدة

الذهب
23 سبتمبر 2025 07:15

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق اليوم الثلاثاء، بدعم من توقعات متزايدة بمواصلة خفض أسعار الفائدة الأميركية وتراجع طفيف للدولار.
وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3752.43 دولار للأوقية (الأونصة)، عند الساعة 01:23 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3758.03 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم ديسمبر 0.3 بالمئة إلى 3787.60 دولار.
وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، مما جعل الذهب المقوم بالدولار أرخص للمشترين الأجانب.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 43.98 دولار للأوقية، ليحوم قرب أعلى مستوى له في 14 عاما. وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1420.45 دولار، وصعد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1189.84 دولار.

أخبار ذات صلة
خبراء ماليون لـ«الاتحاد»: عوامل اقتصادية تعزّز قدرة الذهب على تجاوز 4 آلاف دولار
الذهب يقترب من أعلى مستوى قياسي
المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
آخر الأخبار
رئيس الدولة يستقبل وفد البرلمان العربي
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل وفد البرلمان العربي
23 سبتمبر 2025
عبدالله بن زايد خلال ترؤسه وفد الدولة في مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية بحضور أنور قرقاش وريم الهاشمي وخليفة المرر ولانا نسيبة ونهيان بن سيف ومحمد أبو شهاب (تصوير: سعيد جمعوه)
الأخبار العالمية
الإمارات: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين
اليوم 02:09
عبدالله بن زايد خلال لقائه عثمان غزالي (تصوير: سعيد جمعوه)
الأخبار العالمية
عبدالله بن زايد: دعم التعاون الدولي البنّاء والعمل متعدد الأطراف لمواجهة التحديات المشتركة
اليوم 02:09
عبدالله الثاني متحدثاً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الأخبار العالمية
اجتماعات «الجمعية العامة».. قادة العالم يدعون لوقف الحرب في غزة
اليوم 02:09
جانب من أعمال مؤتمر حل الدولتين في نيويورك (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مؤتمر حل الدولتين.. فرصة واعدة لإحياء عملية السلام
اليوم 02:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©