6% نمو الطلب بسوق أبوظبي العقاري خلال النصف الأول

أبوظبي (الاتحاد)

شهد السوق العقاري في أبوظبي نمواً مدفوعاً بطلب قوي تجاوز العرض، وبلغ إجمالي تعداد الوحدات السكنية في الإمارة حوالي 400 ألف وحدة في النصف الأول من عام 2025، مع متوسط نمو في العرض بنسبة تقارب 2.6% سنوياً منذ عام 2022، في المقابل، ارتفع الطلب بنسبة تقارب 6% خلال نفس الفترة.

وأصدر مركز أبوظبي العقاري، أول تقرير له بعنوان «تقرير السوق العقاري»، والذي أظهر أن هذا التفاوت يُعد اتجاهاً منهجياً ثابتاً ومستمراً، حيث يواصل الطلب تجاوز عدد الوحدات الجديدة المسلمة، وذلك استناداً إلى بيانات موحدة تم جمعها منذ عام 2019، موضحاً أن ذلك أدى إلى نمو قوي في الأسعار، حيث ارتفعت أسعار بيع الشقق بنسبة 14% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2025، بينما ارتفعت أسعار الفلل والتاون هاوس بنسبة 11%.

ومن المتوقع أن يرتفع العرض السكني المستقبلي في منطقة أبوظبي بنسبة تقارب 4.6% بحلول عام 2028، مما سيضيف ما بين 45 إلى 55 ألف وحدة، ويُفسح المجال أمام فرص استثمارية إضافية، بحسب التقرير.

وبلغت القيمة الإجمالية للمعاملات العقارية في النصف الأول من هذا العام مستوى قياسياً بمقدار 54 مليار درهم في الإمارة، مما يشير إلى زيادة بنسبة 42% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وكانت مبيعات الوحدات السكنية من العوامل الرئيسية التي دفعت هذا الاتجاه، حيث بلغت قيمة المعاملات 25 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 38%، وارتفعت المبيعات بنسبة تقارب الربع. ولا تزال المعاملات النقدية هي الطريقة الأكثر رواجاً للدفع، حيث تمثّل 81% من إجمالي المبيعات.



أداء السوق

وقال المهندس راشد العُميرة، مدير عام مركز أبوظبي العقاري بالإنابة: لأول مرة، أصبح لدى المستثمرين والمطورين وصناع القرار مصدر معتمد واحد يقدم نظرة واضحة حول أداء السوق واتجاهاته المستقبلية، ويُعد هذا التقرير الأول من نوعه معياراً جديداً للشفافية، ويوفر لشركائنا البيانات والوضوح للاستثمار بثقة والمساهمة في النمو المستمر للإمارة، ويواصل سوق العقارات في أبوظبي إظهار قوته، محققاً أرقاماً قياسية جديدة في قيمة وحجم المبيعات.

وأضاف: النمو الاقتصادي، وثقة المستثمرين الدوليين، وتسليم مجمعات سكنية عالية الجودة ومخططة بإتقان، كلها عوامل تعزّز مكانة الإمارة كوجهة رائدة للاستثمار وجودة الحياة، ونحرص على أن تواكب أنظمتنا سرعة نمو السوق، وأن تكون عمليات البيع والشراء أو التأجير في أبوظبي سهلة قدر الإمكان. هذه الخطوات ستساعدنا في البناء على هذا الأداء القياسي، والحفاظ على تنافسية أبوظبي على المستويين الإقليمي والعالمي.



المشاريع الرئيسية

وكان للمشاريع الرئيسية على المخطط تأثير كبير على أداء السوق، حيث ساهمت أفضل 10 مشاريع بحوالي نصف قيمة مبيعات الوحدات السكنية في النصف الأول من عام 2025. وتصدّرت جزيرة الحديريات القائمة بمبيعات بلغت 2.4 مليار درهم، تلتها مشاريع فاخرة ومتعددة الأغراض مثل بلغليم، وممشى غاردنز، وسعديات لاجونز.

وشهد قطاع الشقق الفاخرة نمواً سريعاً، حيث مثّل 57% من قيمة مبيعات الشقق في النصف الأول من عام 2025، أي أكثر من ضعف حصته في عام 2023، مع بروز جزيرة السعديات كنقطة جاذبة لإطلاق المشاريع الفاخرة جداً.

ويعكس سوق الإيجارات أيضاً هذا الاتجاه التصاعدي، حيث بلغت القيمة الإجمالية لعقود الإيجار 8.2 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت إيجارات الشقق بنسبة 21%، وإيجارات الفلل والتاون هاوس بنسبة 7% خلال العامين الماضيين، مما يعكس استمرار الطلب على المجمعات الفاخرة والمخصصة للعائلات.



أول تقرير

ويُمثّل إصدار مركز أبوظبي العقاري، أول تقرير له بعنوان «تقرير السوق العقاري»، فصلاً جديداً في تعزيز الشفافية والثقة واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات في القطاع.

ويسلّط التقرير التفصيلي الضوء على أقوى أداء نصف سنوي للقطاع على الإطلاق، مدفوعاً بنمو التعداد السكاني، والاستثمار الأجنبي، والتحول نحو المشاريع العقارية الفاخرة.

ويُعد هذا التقرير الأول من نوعه ضمن سلسلة تقارير أخرى لاحقة، ويقدم نظرة شاملة على السوق العقاري في أبوظبي، بما في ذلك اتجاهات المعاملات، أداء مبيعات وتأجير الوحدات السكنية، حركة العرض والطلب، واتجاهات الأسعار عبر الشقق والفلل والتاون هاوس، بالإضافة إلى التوقعات المستقبلية للعرض. كما يُسلّط الضوء على مساهمة المناطق الاستثمارية الرئيسية، ودور المناطق والمشاريع ذات الأداء الأعلى، والنمو المتزايد في قطاع العقارات الفاخرة، وانتشار الدفع النقدي بشكل واسع.