«غرفة أبوظبي» تعزّز التعاون مع «الاتحاد الصيني لرواد الأعمال»



بكين (الاتحاد)

وقّعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقية تعاون مع الاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال (SIEF) في العاصمة الصينية بكين، وذلك على ضمن فعاليات الزيارة الرسمية التي نظمتها وزارة الاقتصاد والسياحة، بهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية بين مجتمع الأعمال في كلا البلدين وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز اقتصادي عالمي.

وقّع الاتفاقية عن غرفة أبوظبي، علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة أبوظبي، وعن الاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال توني دونغ، الممثل الرئيسي للاتحاد.

تهدف الاتفاقية إلى تطوير التعاون بين مجتمعات الأعمال في أبوظبي والصين عبر تبادل الخبرات والمعلومات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وإيجاد قنوات تواصل فعّالة تدعم تطلعات القطاع الخاص وتوفّر فرصاً أوسع للنمو المشترك.

وشاركت غرفة أبوظبي في فعاليات «إنفستوبيا جلوبال» بمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة والعاصمة بكين يومي 17 و19 سبتمبر، لتعزيز الحضور الدولي لمجتمع الأعمال الإماراتي، وترسيخ موقع أبوظبي كشريك رئيسي في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي.

وتنص الاتفاقية على التعاون في تبادل المعلومات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ومشاركة الرؤى حول القوانين والسياسات المنظمة للتجارة والاستثمار، إلى جانب تقديم فرص استثمارية للقطاع الخاص. كما تشمل الاتفاقية تنظيم فعاليات افتراضية مشتركة، وتسهيل المشاركة في المعارض والمنتديات الاقتصادية والمؤتمرات، فضلاً عن دعم وتسهيل زيارات الوفود التجارية والاقتصادية وتبادل الخبرات التقنية والمعرفية وفرص التدريب بين المؤسسات ذات الصلة.

وتشهد العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والصين تطوراً متسارعاً، حيث ارتفعت قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين بنسبة 3% على أساس سنوي في عام 2024 لتصل إلى 327.5 مليار درهم (89.2 مليار دولار)، مدفوعة بزيادة الواردات الإماراتية بنسبة 8% لتبلغ 308.7 مليار درهم (84 مليار دولار).

وتشكّل نسبة كبيرة من هذه الواردات منتجات معاد تصديرها، ما يعزز موقع الإمارات كبوابة رئيسية للمنتجات الصينية نحو أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا.

وتشير بيانات المركز الدولي للتجارة (ITC) إلى وجود إمكانات عالية لتعزيز صادرات الإمارات إلى الصين في قطاعات متعددة تشمل المعادن الثمينة، الألمنيوم، النحاس، منتجات الورق، مستحضرات التجميل، والأطعمة المصنعة.

كما ارتفع الأعضاء الصينيين المسجلين في غرفة أبوظبي بنسبة 69.4% في عام 2024، فيما تستثمر الشركات الإماراتية في الصين في قطاعات حيوية، مثل الصناعات التحويلية، البناء، اللوجستيات، الاتصالات، الزراعة، العقارات، النفط والغاز، والتجارة.

وقال علي محمد المرزوقي: يمثل توقيع هذه الاتفاقية محطة نوعية في مسيرة التعاون الاستراتيجي بين أبوظبي والصين، ويجسّد حرص غرفة أبوظبي على بناء شراكات دولية راسخة تدعم القطاع الخاص وتفتح أمامه آفاقاً أوسع للنمو والتوسع، وتشكّل هذه الاتفاقية مع الاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال خطوة مهمة نحو تعزيز قنوات التواصل وتبادل الخبرات والمعارف الاقتصادية، بما يسهم في إيجاد فرص استثمارية مبتكرة ويعزز تنافسية مجتمع الأعمال في كلا الجانبين، ونؤكد أن هذه الخطوة تنسجم مع مستهدفات أبوظبي لترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة للأعمال والاستثمار.

ومن جانبه، قال توني دونغ: توفر هذه الشراكة منصة هامة لأعضاء الاتحاد من جميع أنحاء العالم للتواصل مع مجتمع الأعمال في أبوظبي، مستندةً إلى شبكة الاتحاد الواسعة التي تضم جهات حكومية صينية ومؤسسات مالية وشركات خاصة ومراكز بحث وتطوير وهيئات قانونية وتحكيمية، وسنعمل معاً على تعزيز الشراكات الشركات من الجانبين، وتوفير خدمات التأسيس في أسواق أبوظبي والصين، وتدريب القيادات التنفيذية، مستفيدين من الميزات التنافسية التي يتمتع بها الجانبان لتحقيق النمو المشترك».

